1).- El nuevo gabinete en ciernes, llamado de "reconciliación", busca realizar los cambios en el gobierno, dejando de lado a los "caviares antifujimoristas" hasta entonces aliados del gobierno, para favorecer un entendimiento con la mayoría congresal en aras de la gobernabilidad del país.2).- ¿Cuándo se hizo de masas el fujimorismo? Apenas después del autogolpe y consolidado durante el régimen autoritario y corrupto de 1995-2000. ¿Cuál fue la justificación del 5 de abril de 1992? La decisión del Congreso de entonces de observar algunos párrafos de los D. Leg. del Ejecutivo en torno a la Pacificación, presentados al amparo de la delegación de facultades legislativas. Algo así como si la respuesta del Ejecutivo a la observación por el Congreso de algunos D. Leg. propuestos por el gobierno de PPK fuera la disolución del Congreso con apoyo de las FF.AA.3).- La masacre de Barrios Altos y el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, este último en particular, movilizaron la conciencia nacional contra los crímenes ocultos del Grupo Colina (Montesinos-Servicio de Inteligencia del Ejército-SIE). Fueron estudiantes secuestrados, muertos y quemados para que nunca se les reconociera. Con suerte para la justicia, en 1993, una llave enterrada junto a los restos de un cuerpo quemado, constatada que era de su casa, descubrió el terrible crimen. Fujimori amnistió a los asesinos en 1995. Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exigió un nuevo juicio, con los resultados que conocemos.4).- Después de la expatriación de Fujimori desde Chile, en el juicio por ser considerado autor mediato del crimen de los estudiantes (consentía la existencia y crímenes del Grupo Colina), el ex presidente, desaforado, gritó "¡soy inocente!". Sin embargo los documentos y pruebas vistos en la acusación fueron irrebatibles. Quizá por eso el perdón por haber "defraudado" a… sus seguidores. Y no la valentía de pedir perdón a sus víctimas.