/ 30 Dic, 2017 | Durante este año he estado avanzando en varios proyectos, incluyendo la internacionalización de mi misión de vida, con México como punto de partida. Ha sido un reto prestar atención y estar presente aquí, allá y más allá, pero siempre el año nuevo nos sirve de excusa para poner todo en lugar, todo en su santo lugar.Mientras el entorno venezolano se pone cada vez más retador, se crean espacios más idóneos para identificar los dolores reales de aquello que llamamos "la situación", que no es más que un incómodo síntoma de cosas que están en capas más profundas de la psiquis colectiva.La gran mayoría lo define con un "desastre" pero también veo personas salir adelante. Ellos saben que son flores de loto en el lodo, y están demostrando que el desastre puede ser el lugar ideal para replantearnos la vida. Ellos lo hacen porque ya saben activar su poder de cocreación y, lo creas o no, hay personas en Venezuela que cerraron el año en positivo, sin aprovecharse de nadie, sin pertenecer a ningún partido político.Sé que resulta odioso escuchar que somos " cocreadores inconscientes" de todo lo que sucede afuera, pero hasta que cada quien no se haga responsable de sí mismo, nada va a cambiar. Y como el proceso debe llevarse con consciencia, en el año 2018 voy a abrir este espacio para responderle las dudas a quienes decidan -al menos- poner en tela de juicio sus propias percepciones y empezar a hacerse preguntas.A partir de este momento, podrás escribirme tus preguntas a [email protected] y con gusto te responderé , siempre validando que mi respuesta se parezca más a ti que a mí, para que tu primera reacción no sea un "eso funciona allá, pero aquí es diferente". Este es un email que solo yo reviso, así que siéntete en libertad de escribirme.Nos vemos en el próximo año, para ayudarte a crear la vida armoniosa que quieres, tengas poco o tengas mucho.Gracias por existir.