/ El exCEO de una de las una de las constructoras más grandes de América Latina, Marcelo Odebrecht , declaró ante las autoridades del Ministerio Público del Perú, en medio de investigaciones por supuesta entrega irregular de dinero a Keiko Fujimori , un caso que tiene contra las cuerdas a la clase política y económica del país.Antes que nada, la pregunta de rigor a Marcelo Odebrecht : "¿Puede explicar la anotación 'aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex.venezuela)'?"."Cuando veo aquel pedido en Brasil , del PT, para entregar 3 millones de dólares a Humala , […] [y] hablé esto con Barata y Mameri , la reacción de Barata fue de rechazo. En aquella época, los empresarios y Barata tenían mucho rechazo a Ollanta Humala . Y la percepción de Barata era que si alguien supiese […] que se le había dado una donación de gran magnitud a Ollanta Humala , él [ Barata ] podía tener inconvenientes con sus socios locales. […] No sé si hablé con Barata de 500, pero le comenté: si tu crees que tendrás un riesgo, haz una donación mayor a Keiko y se resuelve. Y puse lo de Venezuela [como ejemplo], porque nosotros hacíamos eso en Venezuela . La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña. […] Entonces fue ese tipo de conversación. No sé si Barata lo llevó acabo. […]", declaró Marcelo Odebrech t .Al igual que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y los exmandatarios Alan García y Ollanta Huamala , la líder de la oposición, Keiko Fujimori , también está bajo la lupa de la fiscalía, que investiga si Odebrecht realizó aportes a su campaña de 2011."En la época en que veo la gestión en Brasil que estaban pidiendo los 3 millones. Ella era candidata contra Humala en la segunda vuelta. De ahí la preocupación de Barata porque todo el sector empresarial estaba apoyando a Keiko y la percepción era que Keiko iba a ganar. La verdad, Barata estaba preocupado porque no quería botar dinero y apostó por una candidata [ Keiko ] que perdió" , sostuvo Marcelo Odebrecht ."Es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido" . agregó conciso Marcelo Odebrech t.La constructora brasileña, involucrada en el megaescándalo de corrupción conocido como " Lava Jato " , ha admitido que pagó sobornos en Perú por unos 29 millones de dólares a políticos y autoridades a cambio de contratos. A continuación, Marcelo Odebrecht explica qué significa "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita"."Probablemente dólares. Probablemente 500 mil dólares. Ahora, yo no sé si hablé con él de 500 mil dólares, yo no sé si anoté y no lo hablé con él, no sé si él habló conmigo. No tengo la menor idea. Yo lo que sé es que en ese contexto le dije que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso que en Venezuela ", apuntó Marcelo Odebrecht .Finalmente, Marcelo Odebrecht respondió a la interrogante sobre si aportó económicamente para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del año 2011, para la presidencia de la República del Perú."Barata va a poder precisar eso", puntualizó.