/ El argentino se encuentra cerca de ser elegido 'el mejor entrenador de América'.30/12/2017El técnico Ricardo Gareca no para de revisar una y otra vez el almanaque. Como buen "primerizo" las ansias lo consumen porque desde que clasificó al mundial con Perú analiza cada detalle de sus mejores tácticas con el objetivo de estar a la "altura" en Rusia 2018. Gareca, de 59 años, no tiene otra cosa en mente que realizar una buena Copa del Mundo y para ello dice tener los pies sobre la tierra sabiendo de la alta competitividad a la que se someterá. "La ambición de todo entrenador es dirigir en un mundial y espero estar a la altura. Perú me dio la posibilidad de dirigir por primera vez una selección. Una cosa es prepararse y otra, vivirla con tu propia experiencia", sostiene el entrenador nacido en la localidad de Tapiales, en Buenos Aires. En la retina de 'El flaco' quedó impregnado el compromiso de todo un país de apoyar a una selección en su regreso a una cita mundialista luego de 36 años. Nunca vivió de cerca tantas situaciones juntas. "Uno hace un análisis y dice que cuesta tanto ganar y conseguir algo. Y cuando lo logra, no puede acordarse de lo que ganó. Fueron momentos muy particulares y lo vivido hasta ahora fue muy fuerte por el tiempo y el pueblo. Vi a todo un país emocionado y que lo disfrutó de una manera muy intensa", recordó. Asimismo, aseguró que si la selección peruana capitaliza toda la experiencia vivida a lo largo de las eliminatorias podrá convertirse en un equipo fuerte en Rusia 2018. "En el mundial debemos tener los pies sobre la tierra. Si entendemos que somos una selección que necesita crecer y aprender, podemos volvernos un equipo competitivo", concluyó Gareca. Finalista Ricardo Gareca se encuentra entre los tres finalistas para ser elegido el 'Mejor Entrenador de América' en la tradicional encuesta que realiza el diario uruguayo El País. Junto al técnico de la selección, los otros candidatos para suceder al colombiano Reinaldo Rueda son: Ariel Holan (Independiente) y Adenor Bachi "Tite" (selección de Brasil). El dato 7 técnicos extranjeros tuvo Perú luego del Mundial España 1982.