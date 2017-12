/ Al cumplir 17 meses de gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene como gran reto viabilizar la eficiente capacidad y calidad del gasto público para acelerar la reconstrucción del país tras el impacto del Fenómeno El Niño Costero, así como la ejecución de las diversas megaobras que deben concretarse antes del Bicentenario de la República.30/12/2017Óscar Vizcarra Consultor en gestión empresarial Sin duda, el Estado, en los últimos años, ha tenido ingentes cantidades de recursos distribuidos en el presupuesto anual a nivel del Poder Ejecutivo y el Consejo de Ministros, 25 gobiernos regionales y 196 municipalidades provinciales, 1,655 concejos distritales y 2,534 municipalidades de centros poblados. En la actualidad, observamos que los municipios y las instancias regionales son, de acuerdo con la ley, los principales ejecutores de obras en el país, pero, por diversos motivos, no logran captar el financiamiento del Ejecutivo porque generalmente no cumplen con las exigencias de calidad en sus perfiles o expedientes técnicos, ahora aprobados en el nuevo sistema de inversión pública. Por tal motivo, al analizar la viabilidad de los proyectos en ciernes, nos encontramos con deficiencias advertidas en los estudios, básicamente por plagios de otros proyectos que, con tales características, no expresan la realidad de la situación que pretenden solucionar. En este tipo de situaciones, los primeros responsables son los funcionarios que contratan profesionales que no reúnen los perfiles técnicos para asumir tales responsabilidades, incurriendo en su mala elaboración y perjudicando a la entidad, pero, sobre todo, a la población en su conjunto. En tal sentido, es importante que el Estado determine una política general y normas de mayor exigencia para la selección y elección de estos profesionales, evitando la contratación de técnicos con base en componendas porque estas constituyen el inicio de la cadena de todos los errores y fracasos en desmedro de la mala o no utilización del presupuesto del Estado. Por lo tanto, también deben establecerse sanciones claramente tipificadas, que en estos momentos no existen para profesionales que realicen estudios antitécnicos y funcionarios que los eligieron, que vayan desde lo pecuniario hasta lo penal, ya que, desde todo punto de vista, se enmarca en una figura de estafa en perjuicio del Estado. Por dichas razones, estamos seguros de que el presidente Kuczynski tomará las medidas adecuadas que permitan mejores controles para obtener la eficiencia y eficacia en la calidad del gasto público.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi