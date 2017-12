/ Apure. SAN FERNANDO.- En una alocución por radio y televisión, el Gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, se dirigió a la entidad con su acostumbrado mensaje anual, donde repasó los logros, metas y objetivos alcanzados durante el año 2017. En su intervención, la autoridad regional no dejó de recordar las victorias políticas alcanzadas por la revolución, tarea que fue asumida ante los resultados electorales del 2015, donde la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, que poco tiempo después entró en desacato, Situación que a opinión de Carrizalez motivó a la revisión y análisis dentro de las filas revolucionarias, llegando a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ya que el año 2017, se llenó de violencia y decidía, motivado por factores opositores quienes asumieron el objetivo de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro . "53% del pueblo legitimó la Asamblea Nacional Constituyente y al día siguiente al 30 de julio milagrosamente llegó la paz al país", expresó Carrizalez. continuó explicando que "la constituyente convoca a elecciones regionales y la fuerza revolucionaria obtuvo 18 gobernaciones (…) en las municipales después de ese resultado de las regionales, la oposición decidió no ir, con ello se consolidó la revolución en más de 300 municipios del país", refirió. El mandatario comentó, que al verse reducidos en liderazgo y apoyo popular, la oposición decidió incrementar la presión internacional contra la nación sureña, lo que implicó la aplicación de sanciones económicas contra la república, aumentando los efectos negativos de la guerra económica para los venezolanos. En respuesta, Carrizalez agregó que el gobierno bolivariano aumentó la atención social, dedicando la mayoría de su presupuesto a la protección del pueblo en medio de fuertes ataques contra el sistema económico nacional. Por otro lado, repasó algunos datos sobre los alcances y logros obtenidos durante el año 2017 por parte de su gestión a través de los diferentes organismos e instituciones que conforman el gobierno regional. Seguridad El Gobernador informó que en Apure se registraron durante el 2017 un total de 62 homicidios bajo diferentes causas, 3 mil 134 detenidos por diversos delitos, 400 motos y 416 vehículos recuperados, 242 armas de fuego recuperadas, 180 bandas criminales desmanteladas, más de 455 municiones recuperadas, 452 kilos de drogas del tráfico menor capturados y 976 solicitados detenidos y puestos a orden del Ministerio Público. Salud Para el gobernante esta área es fundamental, por ello durante el año el Hospital Pablo Acosta Ortiz del municipio San Fernando realizó solo por mencionar, 964 cirugías electivas y 3 mil 490 intervenciones de urgencias y Siatea ejecutó 5mil 860 exámenes y 852 estudios especializados, para un total de 6 mil 712 trabajadores del ejecutivo regional atendidos. Para la región al menos 17 mil personas fueron atendidas por la red hospitalaria. Educación Más de 800 millones de bolívares de presupuesto ordinario de la gobernación, invertidos en la rehabilitación de escuelas así como la culminación de liceos, en el 2017 se construyó la escuela Ramona Figueredo en el municipio Biruaca, edificación de tres módulos-aulas en el Liceo Bolivariano Bruzual en el municipio Muñoz, liceo Bolivariano Federico Schwarzemberg en el municipio Muñoz, construcción áreas administrativas, cocina y baños. Además de la rehabilitación Integral de la Escuela Primaria Jesús María Herrera González en la parroquia Quintero del municipio Muñoz y la construcción de pozo séptico y sumidero en la Escuela Lechozal del municipio Biruaca, más adquisición de 5 mil Mesas Sillas, entre otras. Infraestructura Vial Carrizalez informó que fue rehabilitado la vía hacia Puerto Páez en el municipio Pedro Camejo, inversión de recursos en las vías agrícolas Las Cotuas y La Esperanza del municipio Biruaca, mantenimiento en la vialidad Achaguas – El Yagual, por el municipio Muñoz se hizo mantenimiento con mezcla asfáltica en caliente (bacheo) en la troncal 19 del tramo Mantecal (Y de Dayco). Así como en diversas carreteras del estado. Trabajos en los controles de inundación de la región en los ríos Arauca y Apure, atendiendo zonas como La Victoria, El Nula, La Soledad, Quintero, San Vicente y 23 de Enero en San Fernando. Infraestructura Eléctrica El mandatario no dejó de decir, que la entidad es uno de los estados más alumbrados del país y sus ciudades, son las que mejor iluminación tienen, esfuerzo consolidado gracias a los trabajos estratégicos con Corpoelec-Apure. Ante ello, culminación de la tercera etapa del alimentador Apurito que se encuentra en un 95% de adelanto, culminación del alimentador Pedro Camero-Cruz de Agua y mejoras en la linea El Yagual solo por resaltar. El Plan Cocuyo solo en San Fernando colocó más de 3 mil 400 puntos de iluminación, en total 4 mil 726 puntos de alumbrado público en todo el estado. TransApure El servicio de transporte público del gobierno bolivariano, trasladó durante el 2017 una cantidad de 37 mil usuarios todos los meses, en 63 unidades vehiculares habilitadas para la entidad. Alimentación Sector de mucha importancia para el gobierno regional, Carrizalez indicó que la distribución de alimentos en Apure incrementó un 133,8% ( 54 mil 277 TM) durante el 2017, cuando es comparada con los 40.555 toneladas de alimentos del año 2016. La Fundación Batalla Mata de la Miel, organismo de la gobernación apureña durante el año 2016 distribuyó 4 mil 626 toneladas de alimentos y en 2017 23 mil 563 toneladas. Viviendas 44 mil 497 viviendas entregadas en marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela , la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (Gmbnbt), superó la meta asignada de 9.163 con 13 mil 724 respectivamente. Masa Trabajadora Finalmente la autoridad regional culminó su repaso de gestión informando que la gobernación se encuentra con deuda cero en materia de prestaciones, los trabajadores que saldrán próximamente, lo harán con el dinero que les corresponde. Solo 11 personas restan y es porque consignan actualmente sus documentos. "A pesar de todas las vicisitudes por las que pasamos, el gobierno sigue dando respuestas a la gente (…) le deseo a los apureños que reciban un año feliz, lleno de esperanza, en familia, tenemos un año que viene con muchas luchas, luchas que deben materializarse en grandes logros para la familia venezolana" culminó Carrizalez.