/ Invoca reconstruir una sociedad en la que "nos respetemos y aceptemos nuestras diferencias".30/12/2017La formación de un nuevo gabinete integrado por personas con capacidad de diálogo y que contribuyan a la reconciliación nacional es la que trabaja el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, así lo informó ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. "Queremos gente con capacidad dialogante, de hacer política pública, y a la vez que sepa hacer política y pueda llevar el mensaje de la reconciliación […]", declaró a una radio local. Refirió que en la formación de este gabinete no se ha hablado con nadie "que sea de un partido en particular", al ser consultada por las versiones que indican que se integraría a representantes del fujimorismo. En otro momento, dijo que la próxima semana se presentaría el nuevo gabinete. La jefa del Gabinete Ministerial insistió en la necesidad de avanzar en la reconciliación del país después del indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori. Informó que el presidente Kuczynski tuvo ayer la visita del líder histórico del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, quien brindó algunas recomendaciones para avanzar en la reconciliación. "Ha sido muy reconfortante [la reunión] porque nos dio elementos de reconciliación nacional. También Lourdes Flores […]", aseveró. Por medio de su cuenta de Twitter, Aráoz agradeció a Bedoya Reyes "por su sabiduría y su vasta experiencia política, de las que hizo gala en la reunión que tuvimos junto a Lourdes Flores. La reconciliación debe ser con todos los peruanos", escribió. Seguir ejemplos Aráoz dijo que entiende el dolor de los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y dijo que el Gobierno conversará con ellos para avanzar en el proceso de reconciliación. "Con todo respeto a las víctimas [de Barrios Altos y La Cantuta], de verdad empecemos de nuevo a mirarnos como una República que tiene la posibilidad de conversar uno con otros; hay que seguir los ejemplos buenos que hay en otros naciones; con todo el dolor, porque los entiendo en su dolor, y con todo respeto, hay que comenzar a conversar y a recuperarnos", afirmó la titular de la PCM. Asimismo, comentó que el Acuerdo Nacional puede ser un "espacio justo y bueno" para avanzar en el proceso de reconciliación nacional que se desea. La presidenta del Consejo de Ministros puso como ejemplo la superación que logró Sudáfrica tras el apartheid –sistema de segregación racial–, así como el camino de paz trazado en Colombia después de los enfrentamientos guerrilleros internos. Decisión difícil Aráoz rechazó las versiones de que el Gobierno haya acordado con una facción del fujimorismo para la permanencia del Mandatario en Palacio a cambio de la libertad de Fujimori . Dijo que fue coincidencia que la gracia presidencial se diera a tan solo tres días de que se salvara de la vacancia. Señaló que ella siempre dijo que apoyaría al Jefe de Estado si este otorgaba el indulto humanitario al exmandatario y que este se dio dentro del reglamento. "No estamos olvidando, estamos dando un perdón humanitario por el estado de salud de la persona. Nada más. Los castigos no son revanchas, no son venganzas, la prisión tiene un objetivo de reparación que no solo debe ser monetaria, sino también en gestos", refirió. Aseguró que la decisión fue difícil y "dolorosa" para Kuczynski, ya que "sabía que se podía enfrentar a esto", a las marchas multitudinarias en rechazo a su gracia presidencial. Respecto a estas movilizaciones, Aráoz señaló que detrás están grupos con intereses políticos. "Hubo un número importante de personas en la marcha de ayer [jueves], pero también hay un número importante que pide paz", comentó. "Creo que esta efervescencia política le está quitando al pueblo la oportunidad para recuperarse. Yo creo que tenemos que reconstruir una sociedad donde nos respetemos y aceptemos nuestras diferencias", explicó Aráoz. Ministros se pronuncian Mientras tanto, ministros de Estado se aunaron al llamado del Gobierno para lograr la reconciliación. El ministro de Educación, Idel Vexler, manifestó que los peruanos deseamos un país reconciliado y expresó su respaldo al llamado hecho, en ese sentido, por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Consideró que es comprensible el rechazo al indulto expresado por familiares de las víctimas del régimen fujimorista, pero a la vez –dijo– no hay que perder de vista que un 65% de la población, a la luz de las encuestas, se muestra a favor del indulto. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, también se sumó al llamado a la reconciliación y consideró que la decisión de indultar a Fujimori debe respetarse. Para el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, el nuevo gabinete ministerial que nombrará el presidente Kuczynski reforzará la confianza y mejorará las políticas públicas a favor de la población. Grados expresó su confianza en que un renovado consejo de ministros tendrá la fuerza para establecer los puentes, la comunicación, el diálogo político y social ante la demanda ciudadana. Renuncia El Poder Ejecutivo, mediante una resolución suprema, aceptó ayer la renuncia de Felipe Arturo Ortiz de Zevallos Madueño al cargo de consejero presidencial ad honorem, el cual desempeñaba desde el 2 de agosto del 2016. En la disposición se le expresan las gracias por los importantes servicios prestados. La renuncia de Ortiz de Zevallos se suma a la de Máximo San Román, quien también ocupó el cargo de consejero presidencial desde agosto del 2016.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi