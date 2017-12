/ 30 Dic, 2017 | El alcalde de Mariño, Francisco González, presentó al tren ejecutivo que lo acompañará durante su gestión que comenzó apenas hace unos días y la que promete que traerá desarrollo a toda la jurisdicción."Vamos a arrancar desde cero. No dando continuidad a un proceso. Tenemos nuevas pautas y formas de hacer política. Y esa es la responsabilidad que tienen estas personas: salir victoriosos. Lo que nuestro pueblo quiere y necesita es el proceso socialista".El director general será César León, Pedro Parada fungirá como director de Apoyo a Consejos Comunales; en Administración y Finanzas, Porfirio Escalona; Educación, Cultura y Bienestar Social, Ruth López; Infraestructura, Deliannys González; Catastro, Alfredo Frontado; Personal, Alejandro Navarro; Planificación y Presupuesto, Guillermina Carreño; Comunicaciones y Prensa, Beatriz Marcano; Proyectos Especiales, Samir Shtayeh; Rentas, María José Caraballo; Salud, Diego Ferrer; Informática, Manuel Gómez; Protección Civil, José Fermín; Atención Ciudadana, Minersa Gutiérrez; síndico procurador, Reinaldo Silva; Maurys González, Fundación Santiago Mariño."Vamos a seguir incorporando camaradas del poder popular para dar las transformaciones que queremos. No va a ser fácil, pero tenemos todo para hacerlo. Va a haber contrarrevolución, oposición; pero tengamos la cara y moral en alto. Director que no cumpla, va para afuera".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi