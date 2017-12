/ El único presidente juzgado por los crímenes cometidos en la lucha contra el terrorismo acaba de ser indultado y la maquinaria de la izquierda unida a la reserva moral ha sido puesta en marcha para levantar a la población contra el indulto. Sin medir el daño que se hace al país.En el antifujimorismo, la izquierda encontró una plataforma política que les lavó la cara y les permitió obtener un sitio en la política nacional. Para ello, utilizaron todas las herramientas que tuvieron a su alcance, desde la CVR hasta la CIDH, donde desde los gobiernos de Paniagua y Toledo se allanaron a todos los procesos iniciados contra el Estado peruano. En el camino les jugó a favor esa característica peruana de hablar a media voz.Fujimori fue condenado utilizando una figura no recogida en el ordenamiento nacional: la autoría mediata. Esta no fue usada contra Belaunde y García, en cuyos gobiernos se cometieron el 90% de las violaciones de DD.HH., porque el objetivo fue Fujimori, no la lucha por los DD.HH. Por ello tampoco importan las esterilizaciones ocurridas en los 80 y durante los gobiernos de Paniagua y Toledo. Las víctimas son utilizadas para satisfacer intereses políticos. Como Pedro Huilca.Aquellos que hoy se indignan y denuncian ante la Corte-IDH el indulto, y deciden tomar las calles y llevarnos a la inestabilidad política, y por consecuencia económica, son los mismos que ante aquella Corte defienden terroristas y logran indemnizaciones.Tenemos que dejar de estar atados a un pasado que no nos permite mirar hacia el futuro y construir país. A un pasado del que no nos deja escapar esa izquierda, que en su momento fue incapaz de enfrentar a Sendero y al MRTA, y que hoy lo utiliza como plataforma política y económica. ¿Dónde estaría la izquierda sin el fujimorismo?Los años de violencia terrorista generaron, como sostiene Hugo Neira, un gobernante autocrático, que excedió su poder, violentó el Estado de derecho y cometió delitos; que enfrentó al terrorismo, y a una de las mayores crisis económicas, y nos devolvió un país que estaba a punto de ser considerado Estado fallido.Esa violencia nos dejó como resultado más violencia cuyas causas no han sido estudiadas. Deberíamos concentrarnos en ello, y en resolver los problemas que nos tienen atrapados en el subdesarrollo: la pobreza, la exclusión, la informalidad, el pésimo sistema de salud y de educación. Fujimori fue juzgado y condenado, el indulto no implica perdón.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi