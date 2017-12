/ Los cuentos del gobierno nacional sobre las causas de la ausencia del prometido pernil en el menú navideño no se los cree nadie, ni siquiera los chavistas que aún creen en el socialismo que lo que ha dejado es hambre y miseria.Este viernes la directora general encargada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) , Natasha Avendaño , aseguró que su despacho no ha recibido la solicitud formal por parte del exportador para movilizar pernil , por lo cual los camiones no pueden trasladarlos.Fue la respuesta de la funcionaria a las declaraciones hechas por el ministro venezolano , Freddy Bernal , quien denunció que supuestamente las autoridades colombianas tenían represadas 2.200 toneladas de pernil de cerdo .Avendaño aclaró que la DIAN sí recibió una consulta informal en Cúcuta para informarse sobre cómo funciona el trámite de la exportación, pero no le llegó la solicitud que debe hacerse para formalizar la exportación del producto.Además, reveló que realizar el trámite es tan fácil que se consignan los documentos y esto demora medio día.Así o más claro, ¿a quién más le echarán la culpa de la inexistencia del pernil?Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi