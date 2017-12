/ A través de audios publicados por IDL Reporteros , el exCEO de la empresa brasileña Marcelo Odebrecht reveló si el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski incurrió en conflicto de intereses por las asesorías que su empresa Westfield Capital brindó a una de las constructoras más grandes de América Latina ."( PPK ) Fue contratado como consultor económico de algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato [presidencial]", declaró Marcelo Odebrecht ante autoridades del Ministerio Público del Perú.Al ser consultado sobre detalles que precisen la vinculación de Pedro Pablo Kuczynski como consultor de Odebrecht , el director ejecutivo de la empresa brasileña no dudó en explayarse."Porque yo fui allá y asistía a unas dos conferencias de PPK que hizo para dirigentes de Odebrecht . Las reuniones del consejo [directorio] de Odebrecht se hacían en varios países, y una de esas reuniones fue en Perú. PPK hizo una presentación para nosotros. Y en algunos momentos Barata o Mameri me comentaron de algunas variaciones del escenario económico que había hecho PPK . Sabía que fue. Yo no escuché que fueron contratos. Yo escuché sus charlas y escuché que había dado una consultoría económica. Imagino que la conferencia no fue dada gratis y que la consultoría tampoco fue hecha gratis. Yo supe de la consultoría y supe de la conferencia. Nadie me dijo: contraté por tanto. Por eso hay que tener cuidado", sostuvo Marcelo Odebrecht .Sobre la labor que cumplió Pedro Pablo Kuczynski como consultor, Marcelo Odebrecht dijo : "[…] Tuvo algún proyecto grande e hizo la validación de escenario económico. Por ejemplo, cuando uno va a hacer esos megaproyectos de PP [público-privados], se tiene que hacer una validación de escenario económico, de mercado. […] Por ejemplo, en el gasoducto es probable que él haya dado alguna consultoría de escenario económico. Porque en un proyecto como ese hay que entender el escenario económico futuro".Después fue interrogado sobre si Pedro Pablo Kuczynski , siendo ministro, gestionó los intereses de Odebrecht la consecución del proyecto que finalmente se adjudicó a esta poderosa empresa brasileña."Creo que fue lo contrario. Como ministro fue la mayor piedra en el zapato que tuvimos. […] Proinversión era la que maximizaba el retorno y los beneficios para el Estado . […] Había que llegar a un punto de equilibro, porque si no se llegaba, no existía el proyecto, perdía el Estado y perdía el mercado. En este embate, PPK era otra punta. En un momento, la relación con PPK era extremadamente difícil" , apuntó Marcelo Odebrecht .Respecto a 'pagos no contabilizados' para Pedro Pablo Kuczynski , Marcelo Odebrecht fue claro y contundente."Yo imagino que sí. Yo no puedo asegurar si su elección de ahora [los] tuvo o no. Barata y Ricardo Boleira lo pueden decir. Como era usual, como dije, nosotros hacemos una parte de la donación no contabilizada. Entonces, yo puedo afirmar. Eso lo puede decir Ricardo Boleira . Como consultor, si es que hubo pagos no contabilizados, fue por una cuestión fiscal. Quien puede decir eso es Barata. […] y en la última elección Barata o Boleira " , señaló Marcelo Odbrecht .Finalmente, el empresario brasileño declaró que brindó aporte para campaña de 2011."No puedo precisar, pero acredito que sí, pero no puedo precisar. Barata va a poder decir eso" , puntualizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi