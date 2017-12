/ El Barcelona regresará hoy sábado a los entrenamientos, en una sesión en la Ciudad Deportiva, donde no estarán el uruguayo Luis Suárez ni los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, precisamente este último un actor importante en el mercado de invierno que se abrirá el lunes y en el que el internacional podría ser una de las salidas del club catalán. De hecho, el Barcelona tiene mucho interés en el mercado de invierno de este año, porque espera algunos movimientos, especialmente dos salidas, como son las de Javier Mascherano, quien ya ha anunciado al club que desea marcharse porque no tiene suficientes minutos para prepararse de cara el mundial de Rusia , y Arda Turan, un jugador que ha desaparecido de las convocatorias y que está en el mercado desde hace tiempo, cuya importante ficha ha frenado siempre su adiós. Además de estos dos movimientos, el Barcelona cuenta con la opción de contratar a un central, aunque el resultado que ha ofrecido el belga Thomas Vermaelen, y la inminente recuperación de Samuel Umtiti, podría rebajar esta necesidad. No obstante, si finalmente Mascherano se va del club, siendo un jugador polivalente que ha ocupado la posición de central en numerosas ocasiones, la llegada de un jugador en esta posición estaría casi cantada. Para ella, el colombiano Yerry Mina tiene todos los números de ser azulgrana, ya que el club catalán cuenta con un opción para hacerse con sus servicios. Al margen de estas operaciones que podrían activarse en este inicio de enero, el Barcelona continuará su rutina en el campo de entrenamiento, donde se espera el día 2 de enero a los tres suramericanos que tienen más días de vacaciones. La primera cita deportiva de los barcelonistas la tienen en Vigo, donde el 4 de enero a las 17:00 horas jugarán la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El primer partido de Liga llegará para el equipo de Ernesto Valverde el domingo 7 de enero a las 16:15 horas en el Camp Nou, contra el Levante.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi