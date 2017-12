/ El exCEO de la constructora brasileña Odebrecht , Marcelo Odebrecht , fue interrogado por las autoridades del Ministerio Público del Perú sobre sus presuntos vínculos con el expresidente Alan García y su testimonio ha sido publicado a través de ' IDL Reporteros '.El procurador Orlando Martello pregunta a Marcelo Odebrecht si su grupo empresarial o las empresas vinculadas a este entregaron dinero a Alan García ."[…] Ya lo dije en una declaración anterior. Yo no puedo decir cuánto y cómo. Ahora, mi entendimiento casi certero es que nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales de Perú , todos los partidos y probablemente varias elecciones para congresistas. Era normal que en los países en los que operamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición, para hacer una red. Entonces, yo diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a Alan García . ¿Cómo se dio eso? ¿De qué forma? En el caso de Alan García , es Barata quien va a poder, con certeza, ser más preciso en ese punto" , sostuvo Marcelo Odebrecht.Acto seguido, el director ejecutivo de Odebrecht reiteró tajantemente: "En el caso de Alan García , la persona que conoce, que tenía una relación con Alan García era Barata . En el caso de Alan García , con toda certeza, él lo va a poder decir. Porque esa era una relación que era de Barata . Él tenía esa relación".Cabe precisar que Alan García instó a la fiscalía a romper la reserva y difundir la declaración (de Marcelo Odebrecht ) por considerar que ésta es "de gran interés nacional"."Yo la verdad conocí a los presidente Toledo , Alan García y Ollanta Humala . No he estado con Keiko . Tal vez a Keiko la vi en un evento. No recuerdo. Como Perú fue un país muy importante para nosotros, yo iba una o dos veces por año. Tal vez en algunos años tres veces. Pero la media era una o dos veces. Todas las veces que yo iba buscaba de estar con el Presidente. Estuve varias veces con los tres presidentes" , remarcó Marcelo Odebrecht .Inmediatamente después, Marcelo Odebrecht fue consultado sobre si financió o no la campaña política del expresidente Alan García ." Alan García siempre decía que Barata también lo apoyaba, agradecía, y decía que nos apoyaba. Daba a atender que lo estábamos apoyando, y con seguridad había un apoyo a la campaña. No sé si directamente a su campaña, a la campaña de los congresistas o a su partido" , sostuvo Marcelo Odbrech t.Al ser interrogado sobre si J orge Barata dio un 'pago no contabilizado ' a Alan García , Marcelo Odebrecht respondió lo siguiente: "No sé. Imagino que todos recibieron directa o indirectamente. O a través de socios nuestros y luego fue reembolsado".Resulta pertinente recalcar que el expresidente Alan García insistió, alguna vez, en que nunca recibió dinero de Marcelo Odebrecht , y que así habría quedado demostrado en un interrogatorio al que el brasileño fue sometido por fiscales peruanos en una prisión de Curitiba, Brasil . Sin embargo, el empresario brasileño declaró totalmente lo contrario."Quien va poder decir eso (si hubo o no apoyo a la campaña presidencial de Alan García en 2006) con certeza [es] Barata . […] Yo digo que se le apoyó, pero con certeza lo puede decir Barata " , puntualizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi