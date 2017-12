/ Algunos quieren un cogobierno disimulado. No solo eso: hablan de una transición en 2021. Esto supone que el mototaxi ya no va. Ojalá suponga que el Congreso apruebe leyes más relevantes que el IGV justo y el Ejecutivo proponga reformas ambiciosas.Gran error el suponer que esta cooperación será suficiente para sostener a un gobierno que está aún más rengo que el pato rengo que siempre fue. Bastará un nuevo hallazgo en Lava Jato u otra política pública mal trabajada por el Gobierno para que la percepción de estabilidad se evapore. Incluso, la eventual revocatoria del indulto por la justicia (constitucional y/o internacional) o la calle indignada complicarían más al Gobierno.La economía ya se venía recuperando, esto es cíclico en gran medida. Recordemos que la productividad cae desde 2008 y la inversión retrocedió desde 2014. Hay un gran espacio para crecer y volver a generar bienestar. El que gobierne cosechará.Pero hemos perdido una tremenda oportunidad. El indulto debió abrir la puerta a reformas institucionales, electorales, políticas y económicas ambiciosas. Un gran esfuerzo podría devolvernos la posibilidad de lograr alguna de ellas. Ojalá. Pero es inaudito que no reconozcamos lo obvio: la clave para recuperar la senda del desarrollo es trabajar por instituciones políticamente incluyentes. Los partidos políticos son un ejemplo de ello. Por una lado, la dirigencia tradicional debe abrir las puertas de sus casas partidarias y, por otro lado, la ciudadanía debe comprender que la indignación no puede limitarse a expresiones espontáneas sino a procesos más permanentes.Un amigo del PPC me decía que, finalmente, en el balance de los últimos veinte años, hemos transitado desde el fujimorismo hacia el fujimorismo.Líderes de opinión que deberían ser críticos y reclamar reformas institucionales creen que el objetivo se cumplió con el gobierno de transición.No podemos estar contentos con esta aparente paz institucional, pues tiene más de cementerio que de tranquilidad por haber logrado un objetivo. Casi todo se pudre pero se ve bien. Aprendamos de los errores, tenemos que adoptar reformas ambiciosas. Ahora.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi