/ 30 Dic, 2017 | Nos despedimos.Este año concluye y gracias a él conocí a muchas personas que hoy forman parte de mi universo. Junto a ellas he alcanzado muchos logros… ¡Crecimos al mismo tiempo! Aprendimos a lidiar con lo positivo y negativo de nuestros días en esta vida. Y al mismo tiempo logramos superarlas, para estar en plena tranquilidad con nosotros mismos.Para este fin de año, nos llevamos las experiencias, los recuerdos y las anécdotas de lo que hemos construido juntos. Al estar cerca del final de este año se entrelazan un sinfín de emociones, pero sobre todo, prevalece el sentimiento de felicidad por la vida y por cada uno de sus milagros.Han sido 365 días hermosos de haber compartirlo con todos ustedes.Para este nuevo año, espero que los próximos 12 meses estén llenos de nuevas y hermosas experiencias que nos permitan seguir creciendo. Que a partir del año que viene se llene de más amor, prosperidad y buenas acciones tu día a día. Y no olvides agregar un granito de arena en cada paso de tu vida.¡Feliz Año Nuevo 2018!