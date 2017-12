PERÚ: Conoce cuatro beneficios de solicitar un crédito via online

/ 04:00.Lima, dic. 30. El desarrollo de las innovaciones tecnológicas está llegando a todos los sectores de la economía, y la banca no es la excepción. El mercado peruano se ha vuelto una plaza interesante para los negocios en línea, que brindan productos a tasas de interés competitivas. Al respecto Facundo Turconi, Fundador y CEO de la empresa Solven, señaló que es importante que las personas puedan acceder a créditos con mejores condiciones. "En Solven conectamos a las personas que necesitan crédito con las instituciones financieras reguladas, en un proceso completamente en línea. Reunimos la oferta en un solo lugar, para que los solicitantes obtengan la mejor opción, en tan solo cinco minutos, sin colas, ni papeleo", detalló. El ejecutivo explicó los principales beneficios que brindan las plataformas financieras en línea, entre los que se encuentran: 1. Espacio común: Las plataformas trabajan de la mano con las instituciones financieras más innovadoras del país, reuniendo la oferta en un solo lugar y simplificando el proceso para los solicitantes, con procesos completamente digitales. 2. Rapidez: La mayoría de plataformas de financiamiento responden en un plazo de hasta 24 horas. En algunas el proceso de solicitar un crédito toma solamente cinco minutos. Lo único que se necesita es tener acceso a internet , e-mail, un smartphone y el documento de identidad a mano. 3. Seguridad: Es sumamente importante contratar en plataformas que sean realmente seguras, donde la información personal no corra riesgos. 4. Costo "Cero": Alguna de las plataformas en Perú no tienen costo alguno por solicitar un crédito. Los préstamos son realmente transparentes, sin costos ocultos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi