Yo no soy ese tipo de chavista que dice que todo marcha bien. Por eso algunos no me entienden y me llaman el chavista de otro planeta, el que no tiene ni busca enchufe, el que con su rebeldía expresa el sentimiento del chavismo de a pie que exige rectificaciones y castigo a los oportunistas farsantes que perjudican al proceso.

Soy el que lucha desde la calle sin guardaespaldas y enfrenta a los fascistas cara a cara.

Soy ese socialista romántico y apasionado que creo que se puede triunfar y hacer revolución sin jalar ni buscar palanca, creyendo todavía en el mérito del trabajo revolucionario pero que por lo tanto no puedo durar mucho tiempo en ninguna parte porque molesto a las elites y me persiguen para atropellarme. De modo que mi destino es gitano, vivir andando sin sitio fijo donde echar raíces. Herrante siempre, como la canción del Rey, mi destino es rodar y rodar.

Compréndanlo y acéptenme. Mi posición fue ratificada en una entrevista muy franca que fue tendencia en redes sociales desde TV.

Algunos fans confundidos por mi ácida línea editorial de crítica y denuncia, me pregunta si he perdido la fe en la Revolución Bolivariana. Pues claro que no. Más bien mi conducta es un acto de amor sincero y radical hacia la revolución. Callarme me daría comodidad en el circo político del siglo XXI. Pero esa comodidad no la deseo…

Creo que se ha extendido un mal ejemplo estimulado por ciertas figuras de nuestra opinión pública, muchos creen que callar ante graves fallas es un gesto de indisciplina revolucionaria, sin darse cuenta que otros se lucran y divierten indebidamente utilizando a la Revolución Bolivariana como trampolín y son ellos precisamente los beneficiarios del silencio del pueblo.

De Chávez aprendí que la verdad es la más hermosa de las acusaciones, por ello denuncio el jalamecatismo, los infiltrados, los déspotas con poder, la corrupción y el burocratismo.

Yo no soy ese tipo de Chavista que dice que todo marcha bien. Prefiero advertir las fallas y proponer soluciones. Así lo he escrito en Aporrea desde su inicio y en otros medios.

Reto a los chavistas de smoking, a los adulantes profesionales que callan frente a los problemas nacionales a que expliquen de qué manera su boca cerrada le hace bien a la Revolución mientras la economía se deteriora, la inseguridad avanza y el capitalismo cumple sus objetivos de torturar al pueblo para que pierda su fe revolucionaria.

Mi crítica constructiva es para que haya una respuesta revolucionaria frente a una Guerra Económica porque los malos le están ganando a los buenos.

La derecha y "falsas izquierdas" se afanan en borrarme de la opinión pública pero cuando la Revolución Bolivariana me necesite, yo allí estaré.

Y si un día ya no me necesitan, yo desde el monte sembrando hortalizas seguiré siendo el mismo chavista de a pie…

Seguramente cantando una canción tropical de Rubby Pérez que me gusta mucho y dice: "Volvereeeeeé".