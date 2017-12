/ Cayeron una por una, para vivir la fortuna del último de noviembre y sentir la sensación del primer día de diciembre. Así es la emoción cuando llega la época de navidad, y se vive en Venezuela de acuerdo a la región, en Caracas el encendido de la Cruz del Ávila y la llegada de Pacheco, esa brisa fría que brinda un olor particular a la ciudad y que permite sentir la llegada de las fechas decembrinas, en el occidente en Maracaibo el cierre de la feria de la chinita deja a los zulianos con la ciudad encendida de luces, de entusiasmo y alegría y en el oriente en Bolívar la sonoridad musical de despierta con las parrandas que se sienten en distintos rincones de la ciudad tanto en Puerto Ordaz con el San Félix. La música que se escucha en todo el país son los aguinaldos, villancicos y parrandas y en los últimos años se ha impuesto la gaita como identidad de que ha llegado la navidad. Justamente la gaita mas allá d ser una música típica y tradicional, se ha convertido en una fuente potencial de la expresión del sentir del pueblo venezolano, y recoge en sus letras protestas por doquier. Antes solo recogía el sentir del pueblo zuliano, hoy lo hace sobre el pueblo venezolano. Esas expresiones musicales denotan la musicalidad del pueblo venezolano que manifiestan su alegría, su entusiasmo, su energía y vitalidad, pero que se ha visto empañada en los últimos años por los escenarios económicos adversos que no permiten mantener las tradiciones del pueblo venezolano. El plato típico navideño es la hallaca, el pernil, el jamón planchado, el pan de jamón y la ensalada de gallina. Pues cada año hay menos de estos alimentos en el plato tradicional, primero desapareció el jamón ahumado, luego el pernil, probablemente este año el pan de jamón y hasta la hallaca y serán sustituidos por nuevos platos o por cualquier alimento que se pueda compartir en familia. Luego los rituales como la ropa interior amarilla, comer lentejas, brindar con vino o champagne, comer las doce uvas del tiempo, lanzar fuegos artificiales y hasta el estreno de ropa para recibir el año. El intercambio de regalos será simbólico y lo único que veremos a las 12 y 5 minutos, la gente saliendo con las maletas y pasaportes en mano pidiendo a 2018 irse del país para reunirse con sus hermanos o familiares. La prioridad serán los niños a los cuales, un juguete no les puede faltar y al menos unos zapatos nuevo o alguna ropa para estrenar, algún dulce se les dará y muchas fotos se tomarán, para recordar este 2017 como un año que no se repetirá. Por sus altibajos, por todas las familias que sacrificaron a un hijo en busca de la democracia y la paz, por todos los que se han ido buscando bienestar y por la hiperinflación loca que no sabemos dónde nos llevará. Las hojas de calendario siguen cayendo, muchos quieren que pase ya este 2017, que no volverá y que queremos dejar en el pasado, en el año viejo que si queremos olvidar. Mary Ángel Bohórquez @ahoramaryangelCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi