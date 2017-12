/ ¡Huésped! Ya que tales cosas preguntas e inquieres, sabe que esta casa hubo de ser opulenta y respetada en cuanto aquel varón permaneció en el pueblo. Mudóse después la voluntad de los dioses, quienes, maquinando males, han hecho de Odiseo el más ignorado de todos los hombres; que yo no me afligiera de tal suerte, si acabara la vida entre sus compañeros en el país de Troya o en brazos de sus amigos luego que terminó la guerra, pues entonces todos los aqueos le habrían erigido un túmulo y hubiese dejado a su hijo una inmensa gloria. Ahora desapareció sin fama, arrebatado por las Harpías; su muerte fue ocultada e ignota; y tan sólo me dejó pesares y llanto. Y no me lamento y gimo únicamente por él, pues los dioses me han enviado otras funestas calamidades" … (Homero, 1950, Odisea. P. 31).Vaya este epígrafe. Parece escrito para aplicarlo a la coyuntura actual venezolana. Cuando grupos civiles y militares que han detentado poder dentro del chavismo y la Revolución Bolivariana o aún en el llamado Gran Polo Patriótico, según las lenguas, han entrado en disputas palaciegas unos, o muestran desafecto, otros; pero que todos han merodeado Miraflores y hasta algún ministro han tenido alguna vez. Se nota que el cultivo de sus intereses crematísticos no les permite comprender la naturaleza de la lucha que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro contra la corrupción o el vulgar robo al erario público; pues, tanto en Cadivi como en PDVSA y demás entes los "enchufados" hicieron fiesta en el marco de la que se creía muy moralizante Revolución Bolivariana.Es que, según el "dictum" de Lord Acton, el poder transforma a las personas. Tiene pues, el poder efluvios propios del brujo. O, mejor será citar la frase completa que a tenor de una fuente reza que: "El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Ergo, algunos funcionarios traidores de la República tuvieron poder absoluto y dieron "la mordida" … De hecho, algunos andan dándose la gran vida por esos países de Dios en el "Primer Mundo" y otros tienen cómoda casa por cárcel, de tan ecuánime que es el Poder Judicial cuando el reo hace delación y así buscarle la punta al ovillo.Cabría preguntar para más agravio, acerca de qué diferencia hay entre esto y lo que acontecía en Venezuela durante la democracia adeco-copeyana, masista y comunista, (que también eran sus socios, no vengan ahora, ¿vedad?) ¿Por menos que eso no fue que irrumpió la juventud militar en 1992, aquello que Ángela Sago llamara en un libro La rebelión de los ángeles? Hoy por hoy el peligro nuevamente es un nuevo estallido social, nos dice el amigo Ely vía telefónica, nadie con hambre defiende democracia representativa ni directa, participativa y protagónica ni Revolución Bolivariana tan desdibujada, concluye ad libitum.En lo concreto, que es la síntesis de muchas determinaciones, según Marx (1978) en su "Introducción a la crítica de la economía política", la elección presidencial en el 2018, ya en puertas, Constitución de la República Bolivariana 1999 y acuerdos de República Dominicana mediante (¿?), al parecer ha puesto a pelear a los "herederos" más conspicuos, ya que algunos se creen más chavistas que Chávez y creen haber oído también que eran los "elegidos" con luna llena y demás; ignorando que el comandante Chávez, intuyendo lo peor y aquel 8 de diciembre de 2012, pidió: "… Unidad, batalla, lucha y victoria", en función de ciertos altos objetivos estratégicos como el bienestar de todos y no resguardar privilegios de pocos.Como fuere, lo cierto es que en medio de todas estas funestas calamidades económicas y sociales que todos padecemos por la, qué se yo, ineptitud de todos los mandates en economía en Venezuela desde los tiempos de Giordani, Ramírez y otros hasta los actuales ministros del ramo; que ya es inconmensurable. Pero a ello hay que sumar a los economistas, comerciantes y dirigentes de la oposición que, en lugar de cooperar en la solución de la crisis, pues, total la patria es una sola. Pero qué va, lo que han hecho es especular, esconder los bienes o víveres y, de plano conspirar.También no han parado mientes en exigir sanciones a cuanto poder imperial hay por todo este sistema-mundo capitalista, voltear la bandera en auxilio humanitario para luego, mansos como palomas, terminar sentados en una mesa de negociación sugerida por Maduro que, a su modo, siempre ha llamado al diálogo; de donde se tiene que todos, gobierno y oposición, son responsables del desastre, incluyendo al flamante hombre orquesta del empresariado nacional, "salvación" de todos en esta Tierra de Gracia (según título de la conocida obra de Isaac J. Pardo), con sus "salidas" tipo Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras y, cuando no, Estados Unidos de Norte América: puro empresario exitoso en la gerencia privada que harán de sus países respectivos "una empresa de clase mundial".Sin embargo, para otros y entre éstos un grupo de amigos míos, la salvación para Venezuela es nada menos que Rafael Ramírez, líder que fuera de PDVSA en tiempos de Chávez y persona de toda su confianza, que además habla inglés y no tiene pasado sindical ni ha manejado autobuses. ¡Por favor! Y de hecho, con toda la información privilegiada que posee últimamente se ha animado a escribir y exponer lo grave del colapso económico de Venezuela , ya que como muchos después que salen del gobierno pontifican sobre lo humano y divino.La deriva es que ahora parece existir mucha "gente volteada", (los volteó el hambre que están pasando, según propio testimonios particulares aunque tampoco es que se ven tan mal; pero bueno, se quejan sobre todo de estas navidades y año nuevo, cuando los precios andan por las nubes y Maduro , el pobre, no habla sino en tono épico de sus éxitos electorales, muy sonreído y acusando a terceros de su fracaso en la distribución de perniles y juguetes); así, estos amigos argumentan que no se han volteado; que quien se volteó dizque ha sido Maduro . Pero están ahora muy ocupados en la construcción de nuevas referencias políticas.Como en los viejos tiempos juveniles, 1970, 80 y buena parte del 90 del siglo pasado, se reagruparán en grupos "arrechísimos" y atizan la candela. Como en la canción "El Bachaco Fundillúo", de Alí Primera, estos grupos siempre atomizados y funcionales a la derecha política que siempre mira a los pobres con desprecio o como "Gallina que mira sal", pronostican lo peor para el 2018. La inoperancia del gobierno por detener la especulación en estos últimos dos meses los tiene, y es comprensible, muy arre…pentidos, dicen que los comerciantes no respetan al gobierno, lo tienen acoquinado, sometido y se burlan de él.Pero, ¡cuidado!, si la oposición está jugando duro el gobierno chavista también y se busca un equilibrio, ya que como escriben Maximiliano González e Isabella Otero (2007) "La teoría de juegos es una disciplina matemática que estudia la manera cómo individuos toman decisiones estratégicas" (p. 19); bueno y por ahí circula también un artículo de Michael Penfort (2017) en que como politólogo dibuja varios escenarios pero la conclusión es que si la Asamblea Nacional Constituyente y el presidente Maduro no se ponen las pilas, adiós nuevos triunfos electorales, se los tragará el tremedal de la guerra económica; deben "ponerse las pilas" porque, la verdad se ha dicha, "Esto está feo" como decía el muy recordado narrador de Béisbol don Beto Perdona; la especulación está desbordada, los comerciantes están guapos y apoyados con eso de los fulanos precios acordados, aún no implementados.Sin embargo, será por terquedad, ingenuidad, como sea, nosotros, como en la propaganda de VTV, seguimos aquí. El revolucionario no se rinde, ¿estaremos mejor con la derecha o, en fin, con un gobierno presidido por Eugenio -Harina Pan- Mendoza?Por otra parte, no es que la candidatura presidencial de 2018 por el chavismo no sea importante. Lo es. Ahora, conviene que si no hubiera consenso que se abran todas las posibilidades. Ahí se comprobará quién tiene el liderazgo. Porque, en fin, es el pueblo quien da la legitimidad al proyecto revolucionario, porque demás está decir que es el que padece los dolores por los entuertos de funcionarios, que no merecen sino la cárcel, que sí es verdad que es gente volteada, (que, como hemos escrito ya aquí, los volteó el hambre y las arrecheras que la escasez de medicinas o productos higiénicos les hace padecer), gente que antes dizque "se cortaban las venas" por la Revolución Bolivariana. Pero "Ya está bueno ya", dicen, esto no lo aguanta nadie.Como fuere, deseo les vaya bien, sobre todo a todos esos amigos de buena voluntad, y construyan nuevas referencias y enseñen, pues, cómo es que se hace una revolución (pues al parecer esos compas sí saben). Y, sobre todo, una revolución que no esté acosada por el imperialismo, ya que no es que Maduro desvaría cuando se queja de que tienen bloqueadas las cuentas nacionales en el extranjero (si se lee con atención el precitado texto de Michael Penfold, se podrá comprender bien este último asunto); además, la construcción de nuevas referencias política-ideológicas dentro del espectro revolucionario nos puede enseñar cómo desarrollar el negocio del petróleo y la minería de forma artesanal y/o ecológica, sin empresas mixtas y concesiones "leoninas". Fuentes:Acton, L. Poder absoluto, disponible en: https://es.m.wikipedia.org , consulta: 27 de diciembre de 2017.Homero, Odisea. Aguillar, S: A. Madrid. 1950.González, M y Otero, I. (2007). Curso Básico de Teoría de Juegos. Ediciones IESA. Caracas.Penfold, M. (2017). "El futuro de la negociación en dominicana", disponible en www.prodavinci.com , consulta: 26 de diciembre de 2017.Marx, C. (1978). "Introducción a la crítica de la economía política". Ediciones Progreso. 1978.