/ Para celebrar el Día Mundial de los Abrazos se ha elegido el 30 de diciembre como una fecha especial antes de fin de año, para poder transmitirnos paz y felicidad y las mejores fuerzas para el año que comienza.La campaña de Abrazos gratis inicio en 2006 en Australia.El objetivo es alegrar el día y hacer sonreír a la gente con nuestros abrazos, abrazar la vida y darle un poco de cariño.Un abrazo:– No cuesta nada y no necesitas nada más que la voluntad para recibirlo o darlo. – Te da seguridad y confianza en un momento difícil. – Te arranca una sonrisa y alegra el corazón,El abrazo no necesita apoyarse en palabras… y sin embargo comunica tantas cosas….¿Quién no necesita sentir el calor de un abrazo?Los abrazos además de hacernos sentirnos bien se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Provocan alteraciones psicológicas positivas en quien abraza y en quien es abrazado. Acrecienta la voluntad de vivir en los enfermos. Se dice que cuatro abrazos al día son necesarios para sobrevivir, ocho para mantenerse y doce para crecer como personas.En el Día mundial del abrazo, lo importante es abrazar a tu prójimo, sin importar si lo conoces o es un desconocido, lo importante es que se reconstruyan los lazos rotos entre nuestros pares. Abraza gratis en este día tan especial y no dejes de construir mejores lazos solidarios entre todas las personas.Agencias/Noticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi