En una época en la que las series biográficas mandan, muchos ilustres personajes de la cultura pop piden justicia para tener una. Sin duda, uno de los que podría tener su vida retratada en la pantalla chica es Roberto Gómez Bolaños, el legendario Chespirito. Pues el creador de personajes que aún continúan conquistando a generaciones podría estar cerca de tener su propia bioserie.Roberto Gómez Fernández, hijo de la fallecida estrella, declaró recientemente que no descarta esa posibilidad: "Es una posibilidad, es algo que tomaría muchísimo tiempo, porque contar su historia como tal no es algo que me gustaría, tal vez contar algún momento, anécdotas y algo que cuente la esencia del Roberto Gómez Bolaños que la gente no conoce, y eso sería muy complicado, entonces no hay prisa, tal vez con el tiempo".Considerado uno de los humoristas más importantes de América, Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014. Acerca de cómo ha superado la pérdida, su hijo dijo: "Es algo doloroso que el tiempo lo va curando y la verdad es que siempre tratamos de que gane el buen recuerdo y las manifestaciones de cariño de todos, y eso es lo que alimenta el alma".