/ 30 diciembre, 2017Para finales del 2016 el Observatorio Venezolano de Violencia, institución que evalúa hechos criminales cotidianamente,expresó con acierto lapidario:" Venezuela es quizá el segundo país más peligroso del mundo, y dado que la crisis política, económica y social tiende a empeorar, es posible que la cantidad de homicidios aumente significativamente en el 2017".Por otro lado la Organización International SOS and Control Risks la cual evalúa la peligrosidad de los países en el mundo con el fin de alertar a los viajeros el nivel de peligrosidad ubica a la nación venezolano entre veinte y tres países para el 2016 en el nivel mas bajo o marrón de alta peligrosidad:"Se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas"El Fondo Monetario Internacional-FMI- en cuanto a la inflación resalta que para dos mil dieciséis su indice era de 481% y el 2017 mil seiscientos cuarenta y dos por ciento.Todo ello motiva a empresas calificadoras de finanzas a profundizar la evaluación del estado.Expertos se abocan a dictaminar cual será el comportamiento de la economía doméstica e internacional.Ellos son pesimistas en cuanto al futuro, su gobernabilidad y las consecuencias en materia de salud pública, cuando destacan que la espiral ascendente en el aumento de los precios de la cesta básica será superior al dos mil doscientos porcentual al final del actual mes.Es así como la corporación 4GS calificadora de riesgo ,luego de observar con mas detalles los pronunciamientos del FMI llega a la conclusión a través del informe titulado "Insight Crime" que desde hace dos años para acá en Venezuela existen crímenes de hambre.Resalta por igual que la impunidad rampante, el deterioro político y económico hacen posible la existencia de megabandas delictivas que actúan a todos niveles de la sociedad protegidos por las autoridades.La hiperinflación toca al parroquiano en el dos mil diecisiete anunciando su dañina e inevitable presencia con un macabro mensaje.Los economistas enseñan que la economía venezolana habrá de colapsar en los venideros dieciocho meses y el desempleo tocará la nada envidiable cantidad de 21 cesantes por cada cien trabajadores, cifra comparable con 25 indicativos de la gran depresión de USA en 1,930.El gobierno dateado sobre la entrega del informe de organizaciones No Gubernamentales sobre el tema criminal se adelanta y da sus propias estadísticas.El encargado de la materia de seguridad en la nación Nestor Reverol expone una reducción en las víctimas mortales equivalente al quince por ciento ubicándose en 14.389 el número de fallecidos;46,4 muertos por cada 100 mil habitantes y una reducción del 20% en generales hechos delictivos.Expresiones inconsistentes sobre el logro de operativos anunciados, reiteradas contradicciones, como incoherencias de metodología aplicada, hacen dudar de la veracidad de las cifras ofertadas.Recibimos en días recientes documentación correspondiente al 2017 del Observatorio Venezolano de la Violencia en el cual indica a diferencia del ministro Reverol que el resumen de muertes en manos del hampa se ubican en 26.616.De igual manera destacan la estadística de 89 muertes por cada cien mil habitantes.Aumenta la cuantía de víctimas mortales por resistencia a la autoridad con 5,535, como están en averiguación 5,035 expedientes.Cada semana mueren 106 personas por procedimientos policiales en general.Miranda, Amazonas, Bolivar y Distrito Capital, son las jurisdicciones regionales con mayores muertes violentas, y en cuanto a distritos El Callao en Bolívar, Andrés Bello en Trujillo y Acevedo en Miranda lideran la estadística.Solo Haití es mas peligrosa que Venezuela , pero el territorio suramericano fué incluido en la categoría inmediata de mas peligrosidad de SOS junto a 12 otros países Egipto, Níger, Chad , y de Asia Arabia Saudita, Corea del Norte y Pakistán, como ejemplo; en el cual reza su nomenclatura:"Se desaconseja ir a no ser por extrema necesidad".Tanto la ONG OVV, como el ministerio del Interior no indican cual es la incidencia de la ausente diáspora la cual suma cerca del millón de habitantes; como por igual diciembre del 2017.El trabajo del Observatorio Venezolano para la Violencia tiene comprobada reputación por lustros.Por el contrario, lo mostrado por el gobierno de Nicolás Maduro nos ratifica que los presupuestos asignados para la lucha contra la mafia han sido desviadas para fines inconfesables dejando al ciudadano común a merced del hamponato.!Sálvese quien pueda!