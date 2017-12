/ La nochevieja tradicionalmente es un momento donde las personas traen a recuerdo sus experiencias del ao que eta por terminar, se establecen nuevas metas y renuevan sus esperanzas. Adems de realizar gran variedad ritos para empezar el ao con buen pie. Comer doce uvas a son de las doce campanadas, usar ropa interior amarilla para la prosperidad, salir corriendo con las maletas para pasar el ao viajando, son algunas de las tradiciones ms populares para recibir el ao nuevo. Sin embargo los roscianos han mostrado apata para continuar realizando estas costumbres, ya que la situacin no pinta mejora, y el ltimo mes ha sido uno de los ms difciles para todos los venezolanos. Muchos dejaron las celebraciones a un lado y se han enfocado en el hecho de sobrevivir. Para Yurimar Zambrano todo ha cambiado el mes de la fiesta no ha es nada en comparacin a los aos anteriores y con respecto a las tradiciones no har ninguna. Provoca es salir corriendo con las maletas respondi Aitxa Escalona al preguntarle si continuar con las tradiciones del ao nuevo. Escalona expres que aunque le gustaba realizar muchos de esas costumbres, no les es posible realizar ninguna, indic que la situacin del pas ha afectado el nimo de las personas, especialmente a las amas de casas que se han visto imposibilitadas botar la casa por la ventana en esta poca. Por su parte Yosimar Loreto seal que son pocas las personas que seguirn con las tradiciones, ya que el precio de las cosas no permite hacer mucho. Dabielis Silvestre record algunas de las tradiciones de ao nuevo con nostalgia ya que como van las cosas no cree que se puedan continuar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi