/ 30 diciembre, 2017Sergio Moro es el polémico juez Federal de Curitiba (es conocida como la ciudad de la lucha judicial contra la corrupción), capital del estado de Paraná, Brasil, que con ganada reputación ha hecho historia en el foro judicial, convirtiéndose en el hombre implacable, al que la clase política y económica que gobierna Brasil, tiene que rendirle cuentas. Es el rostro en la lucha contra la corrupción en sus distintas modalidades, condenó a 9 años y 5 meses de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero al ex presidente Lula Da Silva, icono de la izquierda latinoamericana. Además lleva en sus espaldas la investigación de corrupción internacional más grande de América Latina, como es el caso "Lava Jato", donde las empresas involucradas son Petrobras y Odebrecht, entre otras. También sentenció a 19 años y 4 meses de prisión al empresario más poderoso de ese país, como lo es Marcelo Odebrecht, dueño de ese emporio empresarial.El doctor Sergio Moro, refiriéndose al político comento: "Señor Presidente Lula Da Silva, quiero dejar claro que pese a algunas versiones, no existe de mi parte ninguna desavenencia personal con Usted. El desenlace del juicio provendrá de las pruebas y de la ley".Un profesional serio y de familiaEl primero de agosto de 1972, en el pueblo de Maringa, Paraná, Sur de Brasil, nació Sergio Fernando Moro, sus padres Odete Starke Moro y Dalton Oro Moro (ex profesor de geografía de la universidad Provincial de Maringa). Casado con Rosangela Wolff de Cuadros Moro, tienen dos hijos en el matrimonio.El magistrado, es un hombre sencillo, modesto, vive en el mismo apartamento de siempre, conservador, no le gusta el lujo, es cauto en su accionar público, es de poco opinar, usualmente ante preguntas relacionadas con los casos que lleva, responde "todo está en la sentencia". Es un atleta, monta bicicletas, hace ejercicios, luce impecable. En el año 2016, la revista Time, lo eligió como una de las personas más influyentes del mundo, al respecto ha dicho, "ese triunfo no es mío, es del grupo grande que yo representó". Esos gestos demuestran la sencillez y la humildad de uno de los hombres que ha puesto a temblar el mundo político, económico y empresarial del gigante del Amazonas.Estudios, formación académica y el hilo conductorSergio Moro, estudió Derecho en la Universidad Provincial de Maringa, graduándose en 1995. En 1996, a la edad de 26 años, se convierte en Juez Federal. En 1998, cursó el programa para instrucción de abogados de la Harvard Law School, son programas de estudio sobre Lavado de Dinero promovido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es Máster y Doctor en Derecho graduado en la Universidad Federal de Paraná. Es especialista en Derecho Financiero. Desde 2013, es Juez Federal de la 13va Sala Criminal Federal de Curitiba, cargo que comparte dictando clases de Proceso Penal en las mismas universidades públicas donde estudió, lo que constituye una retribución por la enseñanza recibida. Contra viento y marea lleva adelante la Operación Lava Jato.Entre los años 2003 y 2007, llevó el proceso judicial conocido como el caso Banestado, ese caso lo catalogó como su propias Maestría práctica, sentenció a 97 personas por "enviar remesas ilegales de divisas al exterior desde diversos bancos brasileños". Mire lo que son las cosas, uno de los condenados fue Alberto Youssef, que es el mismo personaje que le llamó la atención cuando empezó la investigación del caso "Lava Jato". Fue uno de los primeros en convertirse en delator para la rebaja de la pena y por ese hilo conductor se fue todo el entramado que ha puesto a temblar la clase política y empresarial de este continente.Por un pequeño detalle, un gran escándaloEl juez Sergio Moro estaba investigando a un cambista considerado de poca monta a quien había sentenciado años atrás por delitos financieros, Alberto Yussef y consigue un vínculo de éste con Paulo Roberto Costa, que en ese momento era un alto directivo de la empresa petrolera estatal Petrobras (es como decir en Venezuela PDVSA), esa relación le causa curiosidad y ordena la investigación, el resultado determinó que desde una estación de gasolina y lavado de autos estaba operando una espiral de lavado de dinero, que resultó ser el escándalo de corrupción internacional con más implicaciones de personas y países. Solo en Brasil el juez Serio Moro, ha encarcelado más de 100 persona, pero en el resto de los países donde también están en curso las investigaciones, se encuentran directivos, empresarios, políticos y hasta ex presidentes y presidentes activos de distintas naciones en pico de zamuro.El heredero y ex presidente del consorcio empresarial Odebrecht, el más grande de Brasil, Marcelo Odebrecht, está purgando una condena de 19 años, su delación y su colaboración con la justicia le ha merecido una rebaja de la pena. El operativo policial conocido como Lava jato (Lava coches), se demostró que las empresas pagaban sobreprecios y coimas para obtener contratos millonarios en dólares.Un personaje que hace historiaLa Asociación de Jueces Federales de Brasil, nominaron al doctor Sergio Moro, para concursar la vacante que fue dejada por el magistrado Joaquín Barbosa en el máximo tribunal carioca. El doctor Moro, ha recibido tantos premios y condecoraciones "Personalidad del Año", en los últimos tres años en Brasil por el trabajo y las investigaciones realizadas en el caso Lava Jato (Corrupción Odebrecht). Inclusive en 2016, la revista Fortune, lo eligió entre los 50 hombres más influyentes del mundo.Nuestro personaje se convirtió en el primer juez que con sus decisiones desato los demonios y estremeció el mundo político en América y otras latitudes por su investigación sobre el entramado delictivo y delincuencial en la empresa petrolera del estado brasileño Petrobras. Al respecto ha dicho "Así como la economía es globalizada, muchas veces la práctica corrupta también se globaliza", "la población ya no tolera ciertos comportamientos, como la corrupción, y está más vigilante ante conductas ilegales".Uno de los casos más emblemáticos que le tocó procesar y decidir al Juez Moro, en el año 2013, fue el relacionado con el mexicano Lucio Ruedas Bustos, donde dictó sentencia condenatoria por lavado de dinero en Brasil, fueron subastados inmuebles y autos lujosos por más de 6 millones de dólares.Los hechos de corrupción deben ser denunciados donde quiera que sucedan, ya que en la medida que los hechos ilícitos se conocen existe la posibilidad de correctivos y sanciones, disminuyendo de esa manera la impunidad e igualmente, deberá disminuir la corrupción. El discurso de los políticos contra la corrupción debe ir acompañado de un accionar, un comportamiento serio honesto para que la sociedad vuelva a tener confianza en sus gobernantes. Debemos tener presente que la corrupción usualmente es un delito internacional del crimen organizado.