/ Un MVP y ganador de la Serie Mundial, una oncena que casi gana una Copa del Mundo sub 20, una saltadora campeona del mundo y un equipo que ganó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 17 años después, marcaron la tendencia deportiva en Venezuela durante 2017. El logro de estos últimos mencionados sin duda alguna fue más disfrutado en el estado Zulia.El pequeño giganteDecir 2017 es decir José Altuve. El segunda base de los Astros de Houston se cansó de romperla en las Grandes Ligas donde ganó el premio de Jugador Más Valioso de la liga americana, venciendo a Aaron Judge, y se hizo con el tan ansiado título de la Serie Mundial.Encabezó Las Mayores con un promedio al plato de .346 y conectó 204 hits, siendo el primer jugador del mejor béisbol del mundo que encabeza su liga en este departamento durante cuatro temporadas consecutivas.Asimismo, Altuve se convirtió en el segundo pelotero de los Astros en ganar la distinción de MVP, después de Jeff Bagwell.EnormesA pesar de que esta generación conformada por grandes jugadores como Wuilker Faríñez, Yangel Herrera y Adalberto Peñaranda, prometía, quizás pocos creyeron en que eran capaces de llegar a la final de un Mundial.Los pupilos de Rafael Dudamel tuvieron una brillante actuación en el torneo que se jugó este año en Corea del Sur, donde alcanzaron la final invictos, con 14 goles a favor y apenas dos en contra.Lamentablemente no pudieron vencer a Inglaterra , pero ningún venezolano los recordará de manera negativa, pues hicieron madrugar durante un mes a todo un país que se emocionó con sus partidos.La reina del atletismoYulimar Rojas es probablemente la mejor atleta femenina de la actualidad. Los números no mienten y los premios tampoco.Estos doce meses fueron para ella mágicos ya que consiguió el oro en el Mundial de Atletismo que se disputó en Londres, al vencer a la colombiana Caterine Ibargüen con un fantástico salto de 14.89; un logro que fue catalogado por muchos expertos como una de las hazañas más grandes de un latinoamericano en 2017.Se acabó la sequíaEl Luis Aparicio "El Grande" tuvo que esperar 17 años para volver a ver las Águilas del Zulia ganar la pelota criolla y probablemente los zulianos estén de acuerdo en que valió la pena.La novena que estuvo a cargo de Lipso Nava, nombrado Mánager del Año, y que comandó José Pirela y Freddy Galvis, le ganó la final a los Cardenales de Lara en una serie que culminó 4-1.Los rapaces volvieron a ser campeones y le dedicaron el logro a doña Lilia Silva de Machado, quien en vida fuese la presidenta honoraria del club.Te esperamos, 2018Ya casi terminado el 2017, podemos decir que fue un gran año en lo deportivo para los venezolanos. Ahora solo faltará esperar que el 2018 no nos decepcione y sea igual de positivo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi