Luego de que fuera duramente criticada por sus seguidores al publicar fotografías y videos donde su cara parecía un globo, la cantante Thalía le envió un contundente mensaje a sus fanáticos."No juzguéis, para que no seáis juzgados", destacó la interprete de "A Quién le importa" en sus historias de la red social Instagram.La mexicana también eliminó todas las publicaciones navideñas junto a su familia , donde se evidenció el cambio físico por el que fue muy criticada, dejando claro con esta acción que los comentarios de sus seguidores tienen mucho peso.Además de ello, para demostrar que no se ha hecho nada y sigue intacta, publicó un video comiéndose una chupeta, donde si se le nota la cara a la que todos sus fanáticos están acostumbrados.Something a little spicy before going to bed? Why not?! Good night loves! 😘 ¿A quién le gusta un chilito picosito antes de dormir? ¡Buenas noches amores!!! Duerman rico. Los veo mañana. 🌶😇💃🏼Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el Dic 27, 2017 at 8:02 PSTIgualmente muchos se sus seguidores ponen en duda el audiovisual, pues el nuevo rostro que enseña no se parece nada al cambio físico con el que apareció hace unos días.2017-12-29Con Información de