/ Entre los meses de agosto y diciembre de este año han sido detenidos y puestos a la orden de los tribunales del país 14 fiscales del Ministerio Público, por su implicación en casos de entregas controladas de dinero, tráfico de influencia y cobro por libertad.Los funcionarios tenían entre cuatro, cinco, ocho y diez años laborando en la institución, informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, este viernes, en rueda de prensa.Ellos "creyeron que podrían actuar con impunidad", señaló Saab recordando que la anterior titular del Ministerio Público tenía un bufete privado "dedicado a cazar gente para luego caerle y cobrarle millones de dólares. Eso se acabó".El Fiscal fue enfático en señalar que cualquier funcionario "que éste incurso en este tipo de irregularidades le caerá todo el peso de la ley", por lo que reiteró que bajo esta nueva gestión las denuncias oficiales se tramitan ante los órganos de justicia "con pruebas, no con montajes"."Le hemos quitado la bandera de la lucha contra la corrupción a quiénes la defendía en el fondo para extorsionar. Es muy cómodo hablar de la lucha contra la corrupción y no arriesgar el pellejo, no dar la cara, sino utilizarla como un mecanismo de extorsión para cobrar como lo hicieron personeros que abrían una especie de investigación no oficial para extorsionar a la presunta víctima. Eso se acabó."Escuche fragmentos de la rueda de prensa del Fiscal Tarek William Saabhttp://rnv.gob.ve/wp-content/uploads/2017/12/FISCALES-DETENIDOS.mp3 T/RNV WEBRelacionadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi