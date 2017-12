/ Un tiroteo registrado en la ciudad californiana de Long Beach (EEUU), dejó dos muertos y varias personas heridas, informaron medios locales.La policía de la ciudad del sur de California informó sobre el deceso del tirador que disparó contra las personas que se encontraban en el complejo de oficinas, reseño teleSUR en su potal web.Los cuerpos de seguridad manejan la hipótesis de que puede haber sido un incidente de violencia relacionado al espacio de trabajo, por lo cual han iniciado una investigación de homicidio.El hecho ocurrió a las 14H30 hora local (22H30 GMT) entre las calles Long Beach Boulevard y San Antonio Drive, reseñó el diario Los Ángeles, citando a fuentes policiales del lugar.El medio local informó a través de su cuenta Twitter el fallecimiento de al menos dos personas. El concejal de la ciudad, Al Austin, indicó que el pistolero, era un exempleado, quien disparó y mató a dos personas antes de suicidarse.Multiple people shot at Long Beach business after reports of “active shooter” https://t.co/xmGgiBrp6Y pic.twitter.com/vtq6DFL8PU— Los Angeles Times (@latimes) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi