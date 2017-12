/ Observo en [email protected] colegas de la Página web de Aporrea.org, en el momento actual, dedicados a una crítica dura contra el gobierno del presidente Maduro 2.-Los temas son los perniles, Clap, juguetes, gasolina, gas, aceite para motores, tickes, etc., etc.3.-El asunto de los perniles es demostración patente que el gobierno "no da pie con bola". Los elementos de este caso son harto conocidos y no necesito reiterarlos. ¡Ya es suficiente!De aportar soluciones1.-Observo al leer, que con la crítica no hay el acompañamiento o propuesta de soluciones, y eso no contribuye para nada a ayudar a la población; todo lo contrario, empeora la situación que estamos viviendo, "más leña al fuego".De la situación, que es muy delicada1.-También ya se observa la desesperación de la gente, y pienso por los indicios: focos que se producen en sectores populares y/o humildes en todo el país; que bajo esas condiciones podría producirse un desencadenamiento popular a nivel nacional durante el primer trimestre del año 2018.De lo que debemos evitar1.-La pérdida de vidas útiles, saqueos, desolación; la ruina total para el país y sus habitantes. Después serían años para "tratar" de recuperar la nación.De mi propuesta1.-Como VENEZOLANO , pretendo promover en un humilde trabajo publicado con la colaboración de Aporrea.org, que consiste en constituir una Junta de Transición (JT) (o gobierno transitorio), el nombre es lo de menos, lo importante serían sus funciones. Ver enlace: https://www.aporrea.org/actualidad/a257091.html2.-Debo agregar que en trabajos anteriores con la misma propuesta, he considerado la selección del Profesor, Dr. Claudio Fermín, para presidir la JT.3.-Entonces, invito a [email protected] colegas Aporreadores y Aporreadoras para que hagan sus propuestas o mejoren la que he hecho…Diciembre 29, 2017.-Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi