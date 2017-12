Un crimen por semana. Ese es el terrible balance que año tras año, desde hace demasiados años, arroja la violencia de género. A la fecha de este artículo han muerto asesinadas a manos de sus parejas, 48 mujer es y 8 menores; y han quedado huérfanos de madre 27 menores. Si hablamos de maltratos, las cifras se cuentan por miles.La violencia machista del hombre sobre la mujer es una intolerable práctica exclusiva de la raza humana. En el mundo animal, son excepción las agresiones de un macho a una hembra y no existe la cópula sin la aquiescencia de la hembra. Por el contrario, la única violencia que nos muestra el mundo animal, es los enfrentamientos y disputas entre machos, por las hembras.En el caso de los asesinos y maltratadores, subyace en una mayoría de casos, los engaños y los celos, seguidos por los casos de disputas económicas o de guarda y custodia de lo hijos.Sea como fuere y pese a la ingente aprobación de medidas, endurecimiento de penas, partidas presupuestarias, juzgados y policía especializados, teléfonos de urgencia, etc. la violencia no retrocede y hasta repunta en algunas regiones.Y es que la lucha contra esa lacra es la lucha contra la desigualdad de género y a la misma están llamados no solo las autoridades sino también los medios informativos, los centros de enseñanza, las familias, asociaciones, etc.Las Redes Sociales y la TV fomentan la violencia de gneroUn dato: en el año 2013 los crímenes por violencia de genero registrados en Marruecos fueron 5 por 54 en España. A no dudar que el terrible sistema carcelario marroquí tiene una influencia decisiva. Por el contrario, el alto nivel de confort de las cárceles españolas y el hecho de que cada vez más desfilen por ellas personalidades destacadas, o por delitos fiscales o de tráfico, ha contribuido de manera decisiva a desestigmatizar el ingreso en las mismas, al punto de que estos asesinos de género la perciban como un mal menor nada comparable con los -para ellos- terribles hechos que le impulsan a cometer el crimen.Nuestro régimen penitenciario tiene como principio básico la reeducación del recluso para su reinserción social. A partir de ahí, gozan de una serie de privilegios que para si quisieran muchos ciudadanos: privacidad, manutención diaria, un techo, calefacción, actividades, estudios, asistencia sanitaria 24h, beneficios penitenciarios, rebaja de penas y hasta prestación por desempleo a la salida. Como consecuencia, la percepción más extendida, aunque errónea, es la de que esos criminales, lejos de pudrirse en la cárcel como sus víctimas querrían, disfrutan de un retiro placentero.Cuando se detiene a un asesino de género, se intenta ocultar su imagen, se restringe la información y acceso a las diligencias, se informa de la sentencia que lo condena y a partir de ahí se produce un vacío y un silencio sobre su situación carcelaria que en nada contribuye a desincentivar a otros de la comisión de parecidos crímenes. Si por el contrario, existieran programas de televisión que visitaran y entrevistaran a los mismos, recogieran sus quejas, desesperación y arrepentimiento, a no dudar que ello habría de mostrar la dureza de una prisión por muy confortable que sea.Por último, las Redes Sociales y muchos reallitys televisivos tipo Gran Hermano, Mujeres y Hombres y Viceversa, Supervivientes, Sálvame, etc. son un caladero de poses y actitudes manifiestamente machistas, donde la mujer es un objeto, una mercancía, las más de las veces sometidas a la voluntad y el capricho del hombre. Programas que tienen por normar sacar a la luz y a debate las mayores bajezas del ser humano con tal de crear audiencia. Delaciones, privacidad, intimidad, insultos, engaños, infidelidades, fotos, rumores, todo vale si la audiencia responde y puedo vender publicidad. Como ejemplo resumen, la frase del soez J. J. Vázquez en Sálvame cuando dice aquello de, "tenemos las fotos en la cama de Fulanito con Zutanita, se las mostramos…¡¡a la vuelta de publicidad!!AscoHastaLaNáuseaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi