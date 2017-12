/ Este 2017, al menos de 21 mil venezolanos que migraron a Perú, recibieron el permiso temporal de permanencia (PTP), medida creada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que permite a esta comunidad regularizar su situación migratoria en el país durante un año y desarrollar actividades dentro del marco de la legislación peruana, como trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud, entre otras.Mediante el DS N° 002-2017-IN se otorgó el PTP a 11.574 venezolanos, quienes ingresaron al país hasta el 2 de febrero del 2017. De igual modo, el DS N° 023-2017-IN brindó este permiso a 10 mil registrados. 5 mil están en situación de espera.Vale precisar que del total de beneficiarios, el 12% son menores de edad, quienes con el PTP han podido retomar sus estudios escolares. Los ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú después del 31 de julio ya no pueden acogerse a esta medida.Requisitos Entre los requisitos que tenían que cumplir los ciudadanos venezolanos para poder acceder al PTP se hallaba el haber ingresado legalmente al territorio peruano y encontrarse en el país antes de la entrada en vigencia de esta disposición.Además, era necesario que no cuenten con antecedentes penales o judiciales a nivel nacional e internacional. Además, debían estar en una situación migratoria irregular como consecuencia del vencimiento de su autorización de permanencia o residencia.De cumplir con todos los requisitos, ellos debían pagar un monto deS/ 41,90 en el Banco de la Nación para poder iniciar el trámite y presentar la Ficha de Canje Interpol.Existen ciudadanos venezolanos que se hallan en calidad de residentes, turistas y otros que se encuentran de tránsito hacia Chile, Argentina u otro país. Ellos no forman parte de este grupo que ya recibió el PTP.Venezolanos en otros países La situación de los venezolanos en otros países es similar al caso peruano. En Colombia, país donde hay más de 470 mil, se han entregado más de 67 mil Permisos Especiales de Permanencia, una medida similar al PTP de Perú.En Chile, se ha registrado un incremento en el ingreso de venezolanos. Hasta julio pasado ingresaron más de 65 mil.Los países con más ciudadanos venezolanos son Estados Unidos, España, Italia, Portugal y Colombia, según dio a conocer el observatorio de la diáspora venezolana.El ComercioCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi