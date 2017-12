La destituida fiscal general de Venezuela , Luisa Ortega, invitó este viernes 29 de diciembre a sus compatriotas a organizarse para luchar en 2018 contra "l a tiranía " de un " grupo de irresponsables que detenta el poder " en el país." Levantemos la cara y asumamos nuestro compromiso histórico de forjar la libertad y calidad de vida que merecemos. Nuestra fortaleza está en organizarnos en todos los niveles para asumir la vanguardia de esta lucha contra la tiranía ", afirmó Ortega en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter.Aseguró además que, por las próximas generaciones, sus compatriotas deben " actuar ahora " para " recuperar " el país y no permitir que el Gobierno les arrebate el lugar que aman después de vivir un 2017 que calificó como el " el peor año " de Venezuela en su historia." Nos debatimos entre ser unos despatriados o recuperar nuestra Venezuela . No permitamos a esta secta de gobernantes arrebatarnos el lugar que todos amamos, como lo hicieron en esta Navidad tan triste y oscura ", dijo Ortega, quien se encuentra bajo protección del Gobierno de Colombia , a donde llegó el 18 de agosto pasado.Asimismo, manifestó que si el Gobierno juega " con la miseria y el hambre del pueblo ", eso debe motivar a la gente a luchar por sus derechos." Ciudadano, no es un pecado recibir un beneficio social ese es tu derecho y por recibirlo no te pueden manipular, te están sometiendo por la miseria y mantenerte en esa condición es lo que quiere (el presidente) Nicolás Maduro y su grupo criminal ", añadió.Por ello invitó a los ciudadanos que " han sido obligados a salir del país " a apoyar a sus compatriotas en la presión para conseguir un " cambio " y " rescatar a Venezuela "." Vamos a organizarnos para exigir nuestros derechos y defender la constitución. La presión interna y externa derrotará la tiranía. Está en ustedes, en nosotros, en todos, hacer de 2018 un feliz año. Salvemos a Venezuela ", apostilló.Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela , que la acusó de cometer " actos inmorales ", y a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.#VIDEO Ha llegado el momento de organizarnos y luchar decididamente contra la tiranía. Hagamos del 2018 un Feliz Año y construyamos entre todos #LaNueva Venezuela #29Dic pic.twitter.com/cIFKcQEl3i— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 29 de diciembre de 2017 2017-12-29Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi