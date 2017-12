/ El año que termina ha sido especialmente prolífico en lo que a series se refiere, pero esa cantidad de producto siempre tiene una cara oscura: cuantas más ficciones lleguen a la pantalla, más posibilidades hay de que alguna sea mala.Por supuesto, el término "malo" como algo absoluto no existe y depende del sentido que cada uno quiera darle. Por ello, esta lista está basada en las críticas de los medios especializados más importantes; al fin y al cabo, llegar a producir una serie y conseguir que se emita ya es un gran logro a valorar. Sea como sea, estas son las que salen peor paradas.DescolocadosEs una de las series peor valoradas dentro de la plataforma Netflix, y el medio estadounidense TVLine está de acuerdo. A pesar de tener sus puntos graciosos -todavía más si estás dentro de la cultura de la marihuana-, el guion de Descolocados es más bien simple y sus risas enlatadas se hacen bastante pesadas.Curb Your EntusiasmA pesar de su (discreto) éxito, la vuelta de Curb Your Enthusiasm ha resultado decepcionante a más de uno. No es que sea mala como tal, pero las altas expectativas hacia la serie presidida por Larry David han hecho que la crítica sea inevitable, en gran parte por culpa de la edición de los episodios. Aun así, la décima temporada ya está confirmada.Dirty DancingLos remakes suelen ser algo innecesarios de por sí, e igualar una cinta como Dirty Dancing es algo complicado. La serie de ABC se ha quedado a medio gas, y tanto The Hollywood Reporter como TVLine coinciden en que edulcorar tramas y protagonistas resulta en un producto sin gracia. Sumado a la nula química de sus protagonistas, la vuelta a la vida del clásico de los 80 ha terminado siendo un fracaso anunciado.GypsyCuando Netflix anunció que Gypsy no tendría una segunda temporada, casi nadie se mostró sorprendido. Parecía difícil que una serie con la firma del servicio de streaming y la nominada al Oscar Naomi Watts como protagonista pudiese salir mal, pero a veces las cosas suceden así. Una trama lenta, actores desaprovechados y mucha paja transformaron a la ficción en algo digno de olvidar.InhumanosMarvel lanza cada vez más fichas al aire, tanto en cine como en televisión. Sí, ha dado con alguna que otra obra maestra, un puñado de peliculas entretenidas y otras tantas series dignas de ver; pero también ha llevado a cabo alguna idea que estaba mejor en el cajón. Para muchos, Inhumanos es algo así; un producto por el que había que pagar aparte y que no llegó a terminar su primera temporada. Eso sí, Lockjaw quedó bastante realista.Iron FistTras productos como Jessica Jones o Daredevil, las esperanzas de los fans de Marvel en las series de Netflix eran bastante altas. Quizá por eso sentó tan mal a algunos una adaptación como Iron Fist, con un desarrollo más bien lento, falta de diversidad en el reparto y un showrunner compartido con Inhumanos. Nada más que añadir: El peor cóctel de la unión entre la casa y el servicio está servido.Fotos: ArchivoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi