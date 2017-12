/ Este jueves 28 de diciembre culmin el Torneo de Ftbol Sala categora sub 14, donde se disput la Copa Navidad 2017, logrando los mximos honores la escuadra representante del sector Los Naranjos. Este torneo se desarroll en la cancha del sector Evaristo Linares Vegas de la capital guariquea y cont con la participacin de cinco equipos: Los Naranjos, Los Morritos, Los Placeres, El Aeropuerto y Evaristo Linares Vegas (ELV). La Copa Navidad 2017 fue organizada por el profesor Steve Persad quien indic esta justa deportiva fue organizada primordialmente para incentivar a las actividades recreativas y al deporte en si pues maana estaremos recogiendo los buenos frutos de este tipo de eventos esto es solo el inicio de una liga la cual quiero desarrollar junto a todos los dirigentes deportivos de cada comunidad, Persad espera la incorporacin de todos los sectores del municipio Roscio para la conformacin de una macro liga y ser desarrollada en las categoras sub 12, sub 14 y sub 16. Resultados Los Naranjos versus Los Morritos 6-5 (Final) Evaristo Linares Vegas (tercer lugar).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi