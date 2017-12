La cifra fue ofrecida por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, como parte del balance de las acciones emprendidas por el Ministerio Público a lo interno de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), para desentrañar la trama de corrupción que tenía por objetivo implosionar a la principal empresa del estado venezolano para beneficiar capitales extranjeros.La gesta anticorrupción más importantes registrada en América Latina, como ha sido calificada por el propio Fiscal, cerró el 2017 con 69 funcionarios y 18 altos gerentes detenidos vinculados a los casos de corrupción en Petropiar, Petrozamora, Bariven, Pdvsa Monagas y Oriente, Puerto Miranda, Citgo y el más reciente en la Oficina de Inteligencia Petrolera de Pdvsa en Viena .En rueda de prensa, este viernes, desde la ciudad de Caracas, el Fiscal de la República destacó que han sido libradas 18 órdenes de aprehensión en los últimos días, correspondiente a estos casos.A continuación los casos bajo investigación del MP:Petropiar . Detenidos cuatro gerentes y el exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, por el desfalco a la Faja PetrolíferaPetrozamora . Detenidos 17 funcionarios, entre estos Eulogio del Pino, presidente de Pdvsa, Orlando Chacín, expresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, y directores de la División Occidente, por sabotaje en la producción.Pdvsa Monagas . Detenidas seis personas por el desmantelamiento de seriales de 1.300 vehículos desincorporados de la División Carabobo. Entre los detenidos se encuentra Jesús Moreno, jefe de la División de Transporte Carabobo.Bariven . Detenidas seis personas, entre estos Francisco Jiménez Yusti, presidente de Bariven, por sobreprecio en operaciones de compra.Pdvsa Oriente . Detenidas 9 personas -gerentes y funcionarios-, entre los que destaca el director ejecutivo de Exploración y Producción Oriente, Pavel Rodríguez Bethelmy, por alteración de cifras de producción.Citgo . Por la promoción de contrato no autorizado de refinanciamiento fueron detenidos seis altos gerentes de la directiva de la empresa, entre estos José Ángel Pereira, ex presidente de Citgo y Nelson Martínez, ex presidente de Pdvsa.Pdvsa Servicio . Detenido Jesús Ramón Figueroa, ex director de Pdvsa Servicio Por el caso del buque "chatarra" Petro Saudi Saturn.Puerto Miranda : Detenidas 15 personas por múltiples irregularidades en Puerto Miranda, Zulia.Oficina de Inteligencia Petrolera de Pdvsa en Viena . Detenida una persona y libradas tres órdenes de aprehensión.Escuche fragmentos de la rueda de prensa del Fiscal Tarek William Saabhttp://rnv.gob.ve/wp-content/uploads/2017/12/FISCAL-DETENIDOSPDVSA.mp3 T/RNV WEBRelacionadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi