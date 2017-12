/ La liga estadounidense de baloncesto profesional, la popular NBA, eliminó de su página web la referencia "Palestina-territorio ocupado" de una lista de países en la cual los aficionados están llamados a elegir a los mejores jugadores para el All Star Game (Partido de las Estrellas) de 2018.La ministra israelí de Cultura y Deportes, Miri Regev, en una carta a la dirección de la NBA, solicitó el viernes la retirada "inmediata" de la mención, que constituye una "interferencia evidente y flagrante", así como "legítima la división del Estado de Israel".>> Hamas: EE.UU. ofrece ciudad de Abu Dis como capital palestinaRegev, una de las ministras radicales del Partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se refirió a Palestina como un "Estado imaginario", en su carta dirigida al comisionado de la NBA, Adam Silver.In a letter to @NBA commissioner Adam Silver, Israeli Minister of Culture and Sport @regev_miri pressures him to take "Palestine - occupied territory" off its website, calling it "delusional" and says it "hurts" Israeli fans. The NBA complied. pic.twitter.com/IKCDs72tf7— (((D Roth))) (@adanielroth) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi