Este jueves la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprob la Ley Constitucional de Inversin Extranjera, con el fin de "desarrollar la potencialidad del pas". La ley fue presentada por el vicepresidente del rea Econmica, Wilmar Castro Soteldo, quien afirm que con esta medida se podr "garantizar la integridad territorial y la soberana, como el bien ms preciado que se ha conquistado en los ltimos siglos". Es el quinto instrumento de los ocho que present el presidente Nicols Maduro a la ANC. "Es una Ley basada en los cinco objetivos del Plan de la Patria", expres el primer vicepresidente de la ANC, Aristbulo Istriz. En 47 artculos -La ley contiene 47 artculos que "protegern el trabajo y darn fuerza a los consejos productivos de trabajadores", segn Castro Soteldo, -La promulgacin de esta Ley implica la revisin de la ley de lcitos cambiarios, de precios justos y la del Ordenamiento Territorial, adems propone zonas especiales de desarrollo. Ingreso de divisas El constituyente, Eduardo Piate explic que esta ley "crea las condiciones para el ingreso de divisas de otras fuentes no petroleras, as como "fortalecer el aparato econmico productivo". Piate resalt que esta ley tiene como requisito fundamental incentivar el modelo econmico comunal, as como "la creacin de una poderosa economa comunal. Fortalecer la produccin y reducir importaciones El constituyente Hermann Escarr expres que esta medida "abrir las ventanas y las puertas de la nacin democrtica, libre e independiente, a la inversin extranjera, adems establecer los principios, polticas y procedimientos que regulan las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios".