Não é segredo para ninguém que o príncipe Harry e o ex-presidente americano Barack Obama tem uma forte amizade. A relação entre os dois, porém, virou questão política. É que Harry gostaria de convidar os Obama s para seu casamento com a atriz Meghan Markle , marcado para o dia 19 de maio de 2018, mas, de acordo com o jornal britânico "The Sun", isso poderia gerar uma espécie da atrito, já que o atual presidente americano, Donald Trump , poderia se sentir ofendido."Harry deixou claro que quer os Obama s no casamento, então isso está causando muito nervosismo. Trump poderia reagir muito mal se os Obama s forem a um casamento real antes dele ter tido a oportunidade de conhecer a rainha?, disse uma fonte à publicação.O jornal afirmou ainda que os assessores do governo britânico estão sugerindo que Harry não convide o casal por medo da reação de Trump A amizade entre Barack Obama e o príncipe Harry Segundo a revista "People", Harry e Obama tem uma estreita relação de amizade desde que o ex-presidente estava na Casa Branca.A revista explicou, ainda, que o casamento real não será um evento de estado ou um feriado bancário - ou seja: haverá menos chefes de estado do que no casamento do príncipe William com Kate Middleton, em 2011.Vale lembrar que, nesta ocasião, Obama , que era presidente dos EUA, não foi convidado, então é pouco provável que Donald Trump seja chamado ao de Harry e Meghan.E tem mais: a lista de convidados da união de Harry com a atriz americana está sob responsabilidade do Palácio de Buckingham, e não do Departamento de Cultura, Mídia e Esporte, que ficaria responsável no caso de um evento estadual.Príncipe Harry e Michelle Obama Alheios à polêmica, Harry e Barack Obama se reuniram para uma edição especial do programa "Radio 4's Today", da BBC, que foi ao ar na última quarta, 27, e falaram sobre diversos assuntos, entre eles o foco de formar líderes para as próximas gerações e as memórias de Obama na Casa Branca.?Eu ainda me preocupo em certificar de que os Estados Unidos e o mundo sejam um lugar onde as crianças tenham uma educação decente.Onde as pessoas que estão dispostas a trabalhar duro são capazes de encontrar um emprego que pague um salário digno.Que estamos conservando os maravilhosos recursos do nosso planeta para que as gerações futuras possam desfrutar da beleza deste lugar.Como nós fizemos", disse o ex-presidente norte-americano. Sem mencionar o sucessor, Obama também alertou sobre a responsabilidade do uso das redes sociais. "Um dos perigos da internet é que as pessoas podem ter realidades inteiramente diferentes. Elas podem se encaixar em situações que reforçam seus preconceitos atuais".Pensa que acabou? Pois esse encontro rendeu vários momentos de descontração! Em um vídeo teaser divulgado, Obama chegou a brincar perguntando se precisaria "fazer sotaque britânico" para a entrevista.Em outro momento, Harry quis saber algumas preferências do ex-presidente e perguntou qual era a série favorita dele: ?The Good Wife? ou ?Suits?.??Suits?, óbvio", respondeu, em referência a Meghan, noiva do amigo, que estrelou a série.Meghan Markle e príncipe Harry em sua primeira aparição pública A entrevista foi gravada em setembro desse ano, quando os dois encontraram-se no Invictus Game, em Toronto, mesma época que Harry fez sua primeira aparição pública com a então namorada.O bate-papo só foi ao ar nessa quarta, um dia após o jornal "The Sun" divulgar que o governo britânico prefere que o príncipe não convide os Obama s para o casório.Depois disso, Harry foi questionado sobre o assunto e falou sobre a amizade que tem com o ex-presidente, afirmando que os dois tem a mesma mentalidade sobre diversos assuntos - entre eles, projetos sociais.?Eu não sei, nós ainda não decidimos sobre a lista de convidados, então, quem sabe se ele vai ser convidado ou não? Eu não gostaria de arruinar essa surpresa".

