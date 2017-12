© Francisco Velasquez

El aspirante independiente a la candidatura ciudadana por el Senado de la República Pedro Kumamoto Aguilar avanza en su recolección de firmas de apoyo a su postulación y refiere no confiarse, por lo que acelera el paso en su labor de convencimiento.El periodo para reunir las anuencias ciudadanas vence el 20 de enero y al diputado local independiente le falta una quinta parte de las 115 mil firmas digitales que requiere para que se oficialice su candidatura ciudadana para representar a Jalisco en la Cámara Alta."No nos confiamos, todavía no lo logramos. Nos faltan 18 mil; son muchas, pero se ha logrado gracias a nuestro equipo?, dijo Kumamoto.Kumamoto ya cumplió con el requisito de dispersión territorial equivalente al 1 por ciento del listado nominal en al menos 10 distritos de Jalisco, donde acopló 96 mil firmas válidas, según informó en un acto público, acompañado de su compañera de fórmula, la académica de la Universidad de Guadalajara, Juanita Delgado.El evento se registró para apoyar el inicio de la recolección de firmas de aspirantes a candidatos independientes locales, afines a su organismo Wikipolìtica, en el cual denunció que auxiliares de otros aspirantes independientes que han confundido a algunos ciudadanos en la petición de firmas, ya que han hecho creer que son para él."Lo hemos encontrado en diversos sitios y lo veo más como una práctica de algunos auxiliares, no como una práctica de aspirantes.Nos los hemos encontrado en el Centro, en la FIL o en el resto del estado, no es una práctica generalizada pero sí existe, por eso hay que dejarlo muy claro?, comentó el aspirante independiente al Senado.De esta forma, Kumamoto exhortó a los ciudadanos a bajar la aplicación para que lo apoyen , y que estén atentos e identifiquen a quienes solicitan las firmas para él, ya que todos tienen un gafete con el logotipo de candidatura que consta de un árbol a colores y su nombre.Finalmente, señaló que la violencia que se vive en Jalisco no es motivo para reforzar su seguridad , y junto con los aspirantes de Wikipolítica sólo tomará algunas medidas extras, como no salir de noche, no acudir a lugares peligrosos e ir siempre acompañados de alguien, pero ninguno renunciará a su decisión de ser candidatos independientes.?Lamento el clima de inseguridad generalizado en el que está el estado, porque esto nos habla de la falta de justicia, paz y posibilidades de desarrollo para Jalisco y por eso hacer un llamado como sociedad para que no nos quedemos en las casas, no nos quedemos con miedo porque el miedo lo único que hace es que las cosas permanezcan de la misma manera, yo creo que no debemos tener miedo, debemos salir y continuar con nuestra vida, al mismo tiempo exigir a las autoridades que hagan su trabajo y presenten resultados?, señaló Kumamoto.Kumamoto Aguilar ha sido víctima de la delincuencia .Hace semanas fue asaltado a unos metros de la Presidencia Municipal de Guadalajara, y lamentó los decesos de los activistas, mujer es y en este caso de su compañero de legislatura Saúl Galindo."Como compañero lamento mucho lo que sucedió y lo que deben de estar viviendo sus familiares, pero sobre todo mi búsqueda de justicia les acompaña, y ante todo del lado más humano lamento lo que sucede en Jalisco en general; duele ver a tantas familias rotas, tantas personas con miedo y vamos a trabajar para que eso no siga sucediendo?.Kumamoto va a vender plumas y playeras para financiar su campaña 'Independientes son una mezcla de madurez política con hartazgo' En defensa del silencio.

