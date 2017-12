© Francisco Velásquez

Un tiroteo ocurrido la tarde de este miércoles en el campus Beaver de la Universidad Estatal de Monaca, Pensilvania, dejó dos muertos , confirmó la policía local, de acuerdo con un comunicado publicado en la página de la institución educativa.Las autoridades señalaron que las víctimas no son alumnos y que se trató de un caso de violencia doméstica. Un hombre presuntamente le disparó a una empleada de la institución.El incidente tuvo lugar en un estacionamiento cerca del edificio de servicios de alimentos del campus.La rectora de la universidad, Jenifer S.Cushman, reportó lo ocurrido a través de sus cuentas de Twitter y Facebook y señaló en el documento lo siguiente:"Hubo un acto trágico de violencia en Penn State Beaver esta tarde que no involucró a estudiantes", escribió Cushman en una publicación en la página de Facebook de la escuela."Nuestros pensamientos están con todos los que se han visto afectados"."Nuestra policía del campus está atenta; por favor evite el edificio de la unión estudiantil y el área de servicios de alimentos hasta nuevo aviso.Entendemos que este es un evento traumático para nuestra comunidad universitaria", agregó.Un funcionario de Servicios de Emergencia del Condado de Beaver, Pennsylvania, indicó que las autoridades no creen que haya otras víctimas .Las autoridades fueron notificadas del tiroteo a las 3:41 hora de Estados Unidos.Las autoridades confirmaron que la amenaza ha terminado; sin embargo, el campus permanece cerrado mientras continúa la investigación.Además, oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania vigilarán las instalaciones en los próximos días."Toda nuestra comunidad de Penn State está profundamente entristecida por la tragedia en el campus de Beaver.Nuestras más sinceras condolencias van a la familia y amigos de la víctima durante este momento tan difícil, y nuestros pensamientos y oraciones están con la comunidad de Beaver ", dijo el presidente de Penn State, Eric J.Barron."La seguridad de nuestra facultad, personal y estudiantes es nuestra principal preocupación. Mientras lamentamos esta terrible pérdida, quiero recordarles a los miembros de la comunidad del campus que hay consejeros disponibles para ayudar a aquellos que luchan por enfrentar esta tragedia", añadió.Masacre en Las Vegas frena la llegada de turistas Tiroteos en California dejan al menos cinco muertos Control de armas no habría impedido tiroteo en Texas: Trump

Tags: Facebook, Redes Sociales

Twitter: Logopeda Francisco Velasquez Petropiar||PDVSA//

Con información de: