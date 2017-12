© Francisco Velasquez

LA HAYA.- Un hombre fue herido de bala en una pierna en el aeropuerto Schiphol de Amsterdam después de que ingresara en una oficina de la policía militar y amenazara a los agentes con un cuchillo , dijo un portavoz de la policía militar.El incidente, que suscitó una breve evacuación de partes del aeropuerto , que registra un intenso tránsito aéreo, no fue considerado un ataque extremista.?Las circunstancias nos indican que lo sucedido nada tiene que ver con terrorismo?, señaló Stan Verberkt, portavoz del servicio de la policía militar de Marechausee, cuyos elementos armados patrullan el aeropuerto.El hombre fue arrestado y llevado a un hospital en Amsterdam, la policía emprendió las investigaciones en el lugar y fue autorizado el regreso de los viajeros desalojados del aeropuerto .Se desconoce si el hombre amenazó a los policías. Verberkt señaló que el sujeto será interrogado después de que lo atiendan en el hospital.?Tenemos… muchas preguntas?, declaró Verberkt.La policía militar tuiteó más tarde que el individuo tiene 29 años, es oriundo de La Haya y la policía lo conocía debido a incidentes violentos previos en Schiphol.La policía no amplió detalles.El incidente no afectó los vuelo s de salida ni de llegada, dijo según el medio holandés NOS, que citó a un representante de Schiphol.Los trenes recibieron por breve tiempo la orden de que no pararan en la estación subterránea del aeropuerto .Schiphol es uno de los aeropuertos de mayor tránsito aéreo de Europa y el viernes fue una de sus jornadas de mayor intensidad de viajes en la semana.En abril de 2016, un polaco alcoholizado suscitó una alerta de seguridad en Schiphol cuando dijo que era un terrorista.Policías militares fuertemente armados, provistos de armaduras y pasamontañas, patrullaron Schiphol cuatro horas y las mochilas del hombre fueron sometidas a revisión.Dos muertos y seis heridos tras agresión con cuchillo en Finlandia Agreden a militares en Bruselas; autoridades afirman que fue un acto terrorista Tiroteo en un aeropuerto de Florida deja al menos cinco muertos.

