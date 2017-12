/ Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El equipo franco-chino 'Dongfeng' de Charles Caudrelier, segundo en la general, ha anunciado una importante reestructuración de su tripulación para la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race -Vuelta al Mundo por etapas- entre Melbourne y Hong Kong, que se iniciará el próximo día 2 de enero entre ellas la incorporación de Franck Cammas como navegante.La lesión en una costilla durante la tercera etapa del navegante del 'Dongfeng', Pascal Bidegorry, ha conllevado la incorporación de Cammas, una de las grandes figuras de la vela francesa.Cammas, de 45 años, fue patrón del Groupama-Team France en la última edición de la Copa América , del 'Groupama 4', ganador de la Volvo Ocean Race 2011-2012 y tres veces ganador de la Jacques Vabbre. Ha sido llamado urgentemente por Caudrelier para incorporarse al equipo como relevo de Bidegorry."Franck se une a la tripulación a causa de la lesión de Pascal, que no es una buena noticia para nosotros porque Pascal ha sido un elemento clave del equipo desde el principio", ha indicado Caudrelier."He navegado con él a lo largo de los últimos 20 años - somos realmente como hermanos, siempre hemos tenido éxito juntos y navegar con él siempre ha sido un placer para mí y tengo absoluta confianza en él.Cammas llegará mañana por la tarde a Melbourne y ha comentado: "Estoy muy motivado para hacer una etapa de la Volvo Ocean Race y es obviamente con Dongfeng con quien me siento más a gusto, culturalmente y en términos de las personas a bordo"."Sustituir a Pascal (Bidegorry) es un gran reto para mí. Con Charles he compartido muchas cosas y hemos tomado muchas decisiones sensatas a bordo como en la edición 2011-2012 y esto, necesariamente, ejerce un poco de presión sobre mí", ha añadido.También ha reconocido que "ser un miembro de la tripulación, en lugar de un patrón no es la situación más natural" para él, pero "el rendimiento del equipo es lo primero" y están en línea con Charles sobre eso. "Es mi amigo y tenemos nuestra historia juntos que nos permite comunicarnos bien con los demás".Además de la llegada de Cammas, en la tripulación hay otros cuatro cambios: el neozelandés Daryl Wislang relevará a Fabien Delahaye como jefe de guardia; el francés Jéremie Beyou entrará por x Stu Bannatyne (NZL) la suizo Justine Mettraux relevará a la francesa Marie Riou, solo en esta etapa y el proa chino Chen Jinhao 'Horace' sustituirá a Xue Liu 'Black'; una verdadera revolución a bordo en un intento de evitar que el 'Mapfre' amplíe más su ventaja en el liderato. EFE1010560Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi