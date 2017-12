/ La piel curtida de Simón de Arco sirve de pista para que corran las gotas de sudor que se desprenden de sus poros a pleno sol. Tiene puesto un pantalón corto de jean y el torso desnudo mientras carga un tanque de agua que pasea por un predio; distribuye cada medio metro un chorro de agua que cae sobre la tierra árida en la que están sembradas cientos de matas de melón.En esa tierra que ahora comparten más de 10 campesinos miembros de una misma familia, trabaja desde joven Santiago Vega, un hombre de 87 años que madruga cada día para visitar y atender su parcela en la zona rural de Puerto Rey, vereda de La Boquilla, al norte de Cartagena.Lleva sembrando en esa zona más de 60 años y ahora mira con tristeza a sus hijos y sobrinos intentando salvar el cultivo de melón, que apenas cumplirá un mes de sembrado el próximo 2 de enero. Santiago empuña su machete y mientras algunos como Simón riegan las plantas, él las va limpiando del monte que crece con ellas, con la esperanza de que dentro de tres meses resulte una buena cosecha, a pesar de lo seco de la tierra.Cómo era antesDesde hace cinco años sembrar en Puerto Rey es una lotería, eso aseguran los campesinos de la vereda y lo confirma la tierra seca en la que a duras penas sobreviven las plantas. "Aquí se siembra melón, patilla y unas maticas de yuca. Cuando se acaba la cosecha del melón, cuidamos la tierra hasta que haga tiempo para volver a sembrar", contó Andrés de Arco, de 66 años.El tiempo para sembrar depende de la lluvia, por eso ellos calculan que en febrero, cuando resulte la cosecha de melón, tendrán que dejar quieta la tierra hasta mayo, cuando vuelva el invierno. "Antes no era así, los puertorreyanos teníamos agua pa' sembrar todo el año, porque había una represa de la que nos abastecíamos, pero ahora el dueño de la tierra cambió y no hemos podido tener más eso", aseguró José del Carmen.Los surcos por donde pasaba el agua cada vez que se abría la represa, conservan hoy pequeñas reservas de agua con las que cada tres días se riegan las incipientes plántulas de melón, pero la reserva no durará hasta febrero."Por el momento estamos bien porque todavía está corriendo agüita, pero cuando se seque la que llovió, la vamos a tener que luchar", expresó Carlos Acosta.MultitareasComentó José del Carmen Carmona, de 60 años, que en la mañana está en la parcela y en la tarde sale con algunos de sus familiares para la ciénaga de La Virgen, a ver qué logran pescar, "para rebuscarnos la comidita pa' los pelaos". Unos se dedican al mototaxismo, otros han vendido sus parcelas por precios inferiores a lo que realmente cuestan, pero los mayores como Santiago Vega, insisten en quedarse, aunque no haya quien los releve."Los pelaos no entienden por qué venimos para acá. Dicen que venimos a perder el tiempo, dicen que vendamos… pero no puedo vender, porque si vendo, me siento, me como la papita y entonces me muero, se acaba la plata, se acaba el monte y se acaba todo", expresó Vega.De lo que sembraban antes, han quedado unas matas de ají y de yuca; se murieron los palos de mango, de coco y las matas de plátano. "Aquí se perdía el mango, en tiempo antiguo se cogía un coco, por acá cogía una papaya, llévese un gajo de plátano… pero ahora ya uno no le brinda na' a nadie, porque no hay na' que brindar", expresó Miguel de Arco.Se pierde la yucaComo si no fuera suficiente con la falta de agua, los campesinos deben enfrentar la pérdida de sus productos cuando no hay nadie en la parcela. "Nosotros nos vamos en la noche y al día siguiente encontramos cinco, siete matas de yuca arrancadas, no respetan lo ajeno", lamentó Óscar Vega.Cuando los melones y las patillas empiezan a nacer, ocurre igual, por lo que tienen que quedarse durmiendo en las parcelas mientras recogen la cosecha, para no perder lo único que les da algo de estabilidad, aunque sea cada tres meses en el año.El riego puede salvarlosLa sequía se ensaña con ellos varios meses al año, tanto que su producción de arroz se ha reducido notablemente, en esta zona del pueblo ya no se siembra. "Los que siembran arroz, al otro lado, juegan al cara o sello. Si les sale la cosecha, se ganan la extraordinaria", dijo Jesús Vega.Volver a tener un sistema de riego es lo que añoran estos campesinos, tal y como funcionaba con la represa. "Cuando eso, uno podía pasar todo el año sembrando porque en épocas de sequía humedecíamos la tierra con el agua, pero ahora no hay quien pueda salvar nada", concluyó Santiago.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi