/ Estación Por Lo Que Den, que no es un nombre vietnamita sino un lugar abundante en emproblemados y gente que pide enloquecida, que hace cursos de crecimiento personal y coaching intensos, busca olvidos y que la conciencia no moleste; que espera que las cosas caigan del cielo o broten solas de la tierra y así, sin esfuerzos, todo lo soñado venga y nos abrace, deje dinero en abundancia y ya no haya que trabajar ni sentir arrepentimientos. Total, lo que se busca es la felicidad, esta palabra que se define cómo estar plenamente satisfecho y gozar bien de lo que se desea. Y que si fuera un asunto permanente nos llevaría a ser completamente desgraciados, pues para entender algo y saber qué pasa y el valor que tiene, hay que vivir lo contrario de esto que sucede. ¿Cómo entender la alegría sin saber qué es la tristeza? ¿El frío desconociendo el calor? ¿La compañía sin sentirse solo?, etc. Así que siendo felices y no más, no lo sabríamos y estaríamos como en el aire, flotando y sin darnos cuenta.De la palabra felicidad se abusa todo el tiempo: se ofrece a cambio, se vende, se fía, hace parte de la esperanza (otra palabra abusada) y de lo que es necesario encontrar para que vivir valga la pena. Y uno encuentra a los felices por ahí, evadiendo la realidad, encerrados en frases que no paran de repetirse, mirando con recelo a otros, escondiéndose para no perder eso que han logrado. Y en esto que hacen, se parecen también a los infelices que le sacan gusto al sufrir y el llorar y, en esa autocompasión, se viven a los otros, escapan a lo que les pasa con sus vicios y reclaman derechos. Y así, unos y otros, sin salir de los extremos, se convierten en un problema: los unos predicando y sin hacer, los otros haciendo lo que les da la gana. Y en todo esto navegan conversos, delincuentes, políticos, ilusionistas y médiums.La felicidad, como utopía, es válida porque (Eduardo Galeano decía que la frase no era suya, pero le gustaba) nos pone a caminar. O, como dicen los maestros jasídicos, el tesoro está en la búsqueda, queriendo decir con esto que no hay que llegar a él sino a los encuentros que propicia, que son los que nos hacen realmente humanos. Pero en una sociedad de desencuentros y consumismo desmesurado, donde tantos creen que tener para sí es el fin y no el medio, la palabra felicidad funciona mal, pues se la quiere adquirir y no usar, que sea particular y no colectiva, que niegue lo que pasa y no que sea un referente para entender lo demás. Y ahí vamos: felicidad en cursos, en avisos, en escapes de la realidad, en frustraciones, porque toda satisfacción repetida se convierte en insatisfacción. Y el justo medio perdido.Acotación: alguna vez me dijeron: tus ideas te limitan. Y fue interesante saber esto, porque solo en los límites entendemos y aprendemos. Si nos salimos de ellos, todo se confunde y nada es perceptible por su contrario. Bueno, digo esto no para desear un feliz 2018 sino un lindo 2018, un productivo 2018, un tranquilo 2018. Con estas palabras se construye más fácil.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi