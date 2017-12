© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

El dinero lo inventó el diablo y con esto creo que le ganó ?la partida? al Dios del amor. El que inventó el dinero, inventó el apego por las cosas materiales explotando el centro del ser humano alrededor del deseo, siempre insatisfecho. El tener es más fuerte que el ser aunque los manuales de moral y cívica muy piadosos digan lo contrario.Groucho Marx (1890-1977), en realidad un filósofo más que un comediante del cine en sus inicios, llegó a manifestar el mejor concepto de la felicidad: ?Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna??.Y así es. Nos desvivimos por ser ricos y millonarios: los grandes héroes del capitalismo mundial. Sólo que hay un pequeño detalle que la mayoría pasa por alto: el ?sistema? está hecho para que los negocios deriven hacia el crimen.Tal es el caso del especulador financiero: Bernie Madoff puesto en la piel de Robert De Niro y bajo la dirección del director Barry Levinson cuya carrera cinematográfica está caracterizada por la desigualdad de sus logros (?El Mejor?, 1984; ?Goodmorning, Vietnam?, 1987; ?Rain Man?, 1988; ?Bugsy?, 1991; ?Esfera?, 1998; ?Bandidos?, 2001; ?No conoces a Jack?, 2010; ?La sombra del actor?, 2014; Rock theKasbah, 2015).Esta línea errática de hacer mucho y aportar poco le ha llevado a ofrecer un cine comercial revestido de los mejores actores que logran salvarle el pellejo a sus muy insulsas historias.La realidad siempre supera a la ficción, y las palabras e imágenes, por muy sugerentes que puedan ser, nunca logran aprehenderla.?TheWizard of Lies? es una deficiente película que es salvada por las actuaciones de Robert De Niro y Michelle Pfeiffer sobre un tema psiquiátrico llamativo: la sociopatía, también conocido como Trastorno antisocial de la personalidad.¿Cuántos sociópatas han sido y son dueños de bancos y Presidentes de naciones? Unos cuantos por cierto.Bernie Madoff representa todo lo contrario al empresario honesto.Su puesto en la historia está al lado de los tramposos maltratadores y causantes de infortunio al prójimo.Llegó a estafar 65 mil millones de dólares robando la confianza de sus inversionistas grandes y pequeños.Por lo menos en los EEUU no se salió con la suya y en el año 2009 fue sentenciado a 150 años de cárcel.Lo llamativo de la película es la indiferencia cómoda de su entorno familiar más cercano, esposa e hijos, todos respetables, sobre una fortuna llovida desde el cielo.La codicia por el dinero, una forma de egoísmo superior, nos define como humanos, a la mayoría.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Facebook: Diseñador Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi