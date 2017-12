© Francisco Velasquez

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) emitió ayer un comunicado donde alega que en Venezuela murieron en promedio 15 personas a diario en 2017 a manos de funcionarios policiales o militares, lo que también se traduce en 106 fallecidos en acciones de las fuerzas del orden por semana."Lo que podemos encontrar este año es que ha existido una disminución de los homicidios considerados jurídicamente como tales, pero han aumentado las víctimas de la Policía, como resultado de la violencia del Estado", comentó Roberto Briceño León, sociólogo y director del OVV, no sin antes asegurar que todos los días muere un efectivo durante enfrentamientos con delincuentes.El sociólogo informó que en los últimos 12 meses los Cuerpos de policías municipales han sufrido una reducción de sus funcionarios, deseas emigrar a otros países, o trabajar en el sector privado, debido a que los sueldos que devengan son insuficientes, lo que ha supuesto una reducción de la fuerza policial en las localidades venezolanas.El informe de la OVV presenta cifras de los organismos oficiales, entrevistas a la ciudadanía, a policías, a trabajadores de la salud y otras profesionales. Expone el número de muertes violentas durante 2017, que cerró en 26 mil 616 víctimas, bajo un escenario de crisis económica, política y social.De la cifra manejada por la organización, 16 mil 46 pertenecieron a homicidios registrados por la justicia, cinco mil 335 murieron en manos de los cuerpos de seguridad, y otros cinco mil 35 fallecieron de manera violenta sin que se les abrieran expedientes en tribunales.En el escrito detalló que hubo un descenso de casi el tres por ciento, respecto al año anterior, debido a la ola de protestas. Puntualizó que el país sigue de segundo en la lista de las naciones más peligrosas del mundo. En primera posición se encuentra El Salvador.Briceño León indicó que el corte de calles con barricadas y la mayor presencia y movimiento policial durante las manifestaciones que sacudieron Venezuela , son algunos de los factores que explican el decrecimiento en el número de muertes violentas.BalanceNéstor Luis Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela , informó el pasado miércoles que hubo una reducción del 16,7 por ciento de crímenes denunciados este año respecto a 2016.El número de homicidios pasó de 16 mil 976, a 14 mil 389."Las informaciones de que nosotros disponemos no nos dan esos datos.Nos llama mucho la atención que la disminución que él establece para este año está fundamentalmente en los meses posteriores a la finalización de las protestas", dijo el director de OVV.La organización no gubernamental señaló que durante este año se dio un tipo "inédito" de violencia doméstica que se expresa en el maltrato directo a los niños, "por ejemplo por comer más alimentos de lo que les toca" debido a la disminución del poder adquisitivo y la poca disponibilidad de comida."Les tienen que exigir que no coman porque ese poco alimento que queda en la nevera es para el más pequeño o para la persona enferma de la casa", y citó casos de maltrato a niños que quebrantaron esa norma o comieron la ración del día siguiente.

Con información de: