La crisis en Venezuela se ?profundiza? y el pueblo lo sabe. Sin gas, sin comida, sin electricidad, sin gasolina, sin transporte público, sin efectivo, con inflación y un Presidente de la República que se ?excusa? cada vez con ?sabotaje y robo? sin asumir la responsabilidad, no lo aguanta la población que protesta y manifiesta amparada en el artículo 68 que otorga la Constitución, sobre la manifestación pacífica.Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, aseguró que las recientes ?manifestaciones son dirigidas por personas vinculadas al movimiento chavista o madurista. Son ellos los que estaban esperando 500 mil bolívares del Bono Niño Jesús, el pernil y no se los dieron.Estaban esperando una caja CLAP y no se las dieron y por eso decidió salir a la calle?.Acusó que el Gobierno provoca la ?situación dramática, trágica? que viven las familias.Y el pueblo ante ?esa realidad ha tomado la decisión de salir a la calle?. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de generar la crisis ?por la actitud irracional que ha tomado, la decisión de abandonar al pueblo y su único objetivo es mantener el poder sin importar el profundo daño que hace al país?.El dirigente afirmó desde el Zulia da la cara.?Aquí estamos dispuestos a acompañar a la gente? en una lucha en la que ?todos somos responsables de lograr que este país pueda encontrar un rumbo distinto, de progreso y bienestar, de democracia y libertades?.Pidió organización.Coincidencia en que ?haya condiciones electorales a través de las cuales podamos participar en un proceso electoral presidencial con un solo candidato elegido por las fórmulas establecidas por la unidad democrática para que podamos vencer a Nicolás Maduro ?.Invocó ?claridad? ante el futuro económico.?2018 será un año más difícil todavía para el pueblo de Venezuela . Se va a profundizar porque este Gobierno no está haciendo nada para superar la crisis que el mismo generó y lo único que hace es buscar responsables internos y externos.Tenemos una gran responsabilidad con el país. Acompañamos, alertamos que va a ser peor?.

