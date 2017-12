© Francisco Velásquez PDVSA

El experto petrolero Alí Rodríguez Araque, embajador venezolano en Cuba, considera que la economía venezolana debe ajustarse y se debe efectuar desde abajo.?Siempre es fácil ajustarse hacia arriba, lo difícil es ajustarse hacia abajo, ahora tenemos que ajustarnos hacia abajo. El ingreso venezolano cayó bastante, por encima de 30 por ciento, hay que ajustar la economía, hay que ajustar el gasto público, en general hay que reordenar la economía en orden de prioridades?, aseguró Rodríguez Araque, quien durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez fue ministro de Petróleo y de Economía y Finanzas.Señaló que el reordenamiento económico debe comenzar con el presupuesto nacional. ?Ese reordenamiento hay que hacerlo en este momento y eso comienza por el presupuesto público que es el primer elemento de distribución del ingreso en Venezuela ?, recomendó en entrevista con José Vicente Rangel, transmitida por el canal Televén.El diplomático resaltó la importancia de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre basado en las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional como parte del poder político de la República."Si tenemos una asamblea de oposición, esto va a ser un obstáculo tremendo para hacer las revisiones que hay que hacer en el funcionamiento de la economía nacional", advirtió.A juicio del expresidente de Petróleo s de Venezuela (PDVSA), no existe una ?crisis petrolera?.?Yo no diría que hay una crisis petrolera, el precio del petróleo llegó a un punto que no es nada despreciable?.Recordó que cuando comenzó el gobierno de Chávez en 1999 el precio del barril de crudo estaba en nueve dólares y se pudo superar aquella situación económica para el país.

