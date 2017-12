© Francisco Velasquez

Estacioné mi carro cerca de le esquina de Santa Bárbara en la parroquia San José. Un tipo me cobra una tarifa mínima para cuidarlo, que no tiene que envidiarle nada a un aparcadero comercial, frente al colegio de La Salle??.? Ellos siempre están por allí cuidando los carros que se aparcan en la vía pública, como si fuera un estacionamiento público bajo su administración. Son dueños de las calles y le sacan dinero a su negocio.C aminé una cuadra cuando mucho y atravesaba un pequeño puente por donde pasa una quebrada de aguas negras que otrora fue agua limpia en aquella Caracas cruzada de manantiales que bajaban del cerro El Ávila.Cuando observo los alrededores de la quebrada descubro a tres hombres que estaban haciendo un sancocho o una sopa debajo de un inmenso árbol que perdía sus ramas tratando de alcanzar las ventanas de los edificios.Lancé una toma fotográfica y los hombres me hacían señas a lo lejos, invitándome a probar su sopa.Eran también hombres cuidadores de vehículos, que se turnaban en su oficio y además lavaban por una suma accesible.Entonces, decidí acercarme para saber qué estaban haciendo.?No vengo a comer su comida -les dije-, solo vengo a saludarlos?.Entonces me senté debajo del árbol, mientras comentaba el calor intenso que hacía en Caracas. Uno de los hombres demostraba su destreza como matarife y cocinero: De una manera muy ágil cortó la cabeza de la presa de tres machetazos, luego, tomó otro utensilio más pequeño y abrió a lo largo descubriendo las vísceras, las cuales extrajo completamente como si fuera un paquete.Posteriormente, colocó sobre una piedra la presa e inició la limpieza quitándole la piel y dejándolo perfectamente preparado para echarlo en la inmensa olla llena de verduras, que hervía sobre una leña encendida con un rojo intenso.El matarife no me permitió tomarle fotos, pero si accedió a responderme algunas preguntas:-Te dicen "el come perro"-me dijeron-.-si, es verdad.Pero es que no puedo comer bisteck, ni pescado, ni pollo, ni cabrito, ni ternera, ni cerdo.-¿Cuantos perros tienes a disposición?Son cerca de 40 perros que están muy bonitos, gordos, vacunados, limpios -me dijo- comenzamos con los mas gordos y grandes, pero los vamos reponiendo.-¿Solo comen perros?Ahora a surgido la idea de incorporar gatos para variar la dieta semanal, tanta carne de perro, cansa -me dijo mientras se sobaba la barriga-.-¿Te parece correcto, andar cazando perritos y gatos para comerlos?.Cuando uno se acostumbra, es como comer pollo, o me muero de hambre.-¿Y por qué comes perros?Hum-me respondió como si fuera un catedrático-, es un asunto económico y de sobrevivencia.Me despedí del grupo y antes de subir por el camino de tierra pude ver como se calentaban bajo el sol, la cabeza desechada y las patas del perrito, que fue a parar a la gran olla.Yo me fui pensando seriamente, si acaso el perro se está incorporando paulatinamente a la dieta del venezolano, a punta de necesidad a lo Robinson Cursoe.Entonces, uno descubre cómo el entorno se ha modificado con portones abajo, negocios paupérrimos, comerciantes que no venden nada y una creciente informalidad, una constante especulación que descubre la pobreza galopante que marca nuestros días.Solo aspiro que no terminemos comiéndonos entre nosotros como consecuencia de las políticas económicas durante la revolución.

