■ En estos días de comienzo de abril de 2016 en Venezuela , han pasado muchos acontecimientos que merecen una reseña; hechos que requieren una crónica para retratar el momento y emitir una opinión, que contribuya a reflexionar sobre nuestra difícil realidad.L o primero que me llega a la mente es la cantidad de sucesos sangrientos que se han dado; así como acciones del hampa común en la calle matando cristianos como si compraran pan caliente; así como la drones rescatando delincuentes y asesinando policías, secuestros vulgares, robos por doquier, y no se diga de delincuentes que se fugan como si nuestra vida fuera una película llena de barbarismos y bravucones como esas del lejano oeste, donde todo se resuelve entre hombres con cojones, como decía Ernest Hemingway y se caen a plomo a diestra y siniestra en un verdadero estado de desmadre. Entonces, uno siente, que hasta la abuelita debe estar armada con su escopeta; uno siente que hay que entrarse a golpes por todo, uno entiende por qué están linchando a cualquier sujeto, sea pillo o no, uno entiende que vivimos en el país que se lo llevó el viento.Al momento de escribir esta nota para compartirla con ustedes, el Presidente Maduro se encuentra arengando a una multitud de seguidores en el palacio de Miraflores , después que marcharon para negar la libertad de los presos políticos y dónde les dice que salgan a la calle a seguir echándole pimienta a la intolerancia y a la confrontación entre los venezolanos. Dice que no firmará la Ley de Amnistía y que la devolverá por inconstitucional; que esos presos son unos delincuentes, que no merecen la libertad y entonces se despide con una canción de Alí Primera, llamando a una comisión de la verdad presidida por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz y recibiendo la asesoría del Dr.Herman Escarrá, cuestión que se accione una revisión contra los promotores de la violencia.Evidentemente, todo indica que el camino se mantiene pedregoso; que seguiremos en esta puja entre dos sectores que no se entienden, que son aceite y vinagre, que no tienen manera de hablar el mismo idioma, que no pueden hablar los asuntos importantes del país sin caer en una guerra de insultos y trapos sucios hediondos de nepotismo, funcionarios corruptos como nunca, narco investigaciones y un sin fin de elementos perturbadores que señalan la fetidez gubernamental.Y cuya gestión en estos diecisiete años, hace difícil una conversación inteligente.ENTONCES, como si fuera un momento culminante en la película que les dije, aparece el Dr.Escarrá, quien se ha embadurnado las manos de vaselina y parece un granjero ordeñando ubres, plantea que Maduro puede cerrar la Asamblea Nacional y eso recomienda.Y para colmo de males, Maduro le sonríe al planteamiento.Fin de mundo. Nadan en el golpismo como lo hizo Fujimori, pero hagan lo que hagan , han perdido los favores del pueblo, a pesar que cuentan con Lucena y los mafiosos del TSJ. Maduro sabe que si se da el revocatorio tiene los días contados, pues tiene un rechazo del 80%.Uno se pregunta, si acaso en esta película, se cerrará -por la calle del medio- las libertades o si acaso nos están empujando a la conformación de un país bananero, con una guerra civil en gestación.Si. Uno se pregunta si este sancocho cívico militar no está jugando con candela, merodeando la idea de establecer una dictadura sin máscaras.Lo cierto, que no es cuento chino; que no son divagaciones, que no es una película de vaqueros donde se escucha la exclamación clásica del leñador: ?el palo abajo?, es decir, siguen desapareciendo empresas, el desempleo crece como la verdolaga, las empresas del estado paralizadas, la ineficiencia manda en Miraflores, la gente pasando hambre, los alimentos escaseando como si fuera una enfermedad cancerígena, los motores de Maduro son pura paja, nuestros jóvenes yéndose como si hubiesen visto al diablo…y el viento sigue soplando duro como si estuviésemos en un film donde la ventisca casi nos lleva, donde no hay mata sobre tierra y el viento quiere ACABAR CON TODO como si fuera el final de Macondo, como si Popeye apareciera obstinado, gritando maldiciones.

